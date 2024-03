Juan José Fernández Domínguez se presenta por segunda vez como candidato a rector de la Universidad de León

El exdecano y catedrático de Derecho, Juan José Fernández Domínguez, se presenta por segunda vez a las elecciones a rector de la Universidad de León, que tendrán lugar el 9 de mayo, tras la salida del equipo del actual rector, Juan Francisco García Marín, quien ha ocupado el cargo durante los últimos ocho años.

De hecho Fernández Domínguez se había presentado en las anteriores elecciones a rector, hace cuatro años, contra García Marín, quien finalmente resultó vencedor. Ahora Fernández Domínguez presenta por segunda vez su candidatura para cambiar un “rumbo monocorde” de la Universidad de León con la “pluralidad de ideas” como objetivo básico.

“Creo que la Universidad es más rica cuantas más ideas y más plurales sean estas ideas. Además, hay que hacer que la Universidad salga a la ciudad de León a la provincia de León”, ha declarado el candidato para definir.

Sobre el equipo con el que concurre a las elecciones, Fernández Domínguez ha anunciado que ya está completo, sin embargo no ha dado detalles de los nombres de quienes le acompañarán en estas elecciones: “Hace dos meses aproximadamente estamos trabajando en silencio, que es como se tiene que trabajar en estos casos, respetando los tiempos y las formas pero el trabajo por detrás estaba todo hecho ya”.

Uno de los objetivos que define el candidato es “hacer que los órganos colegiados de la Universidad tengan presencia de toda la sensibilidad que existe en la Universidad. Que las formas de hablar y actuar dentro de la Universidad no se penalicen, siempre y cuando estén dentro de la norma”, afirma.

Respecto al leonesismo, Fernández Domínguez ha defendido que “es importante para la Universidad, en el sentido de que la sociedad de León esté presente en la Universidad”, asegura, “Cuando la opinión que no es mayoritaria no se escucha, no se respeta o se sanciona, eso es un problema”.

Sus rivales en estas elecciones serán la actual vicerrectora de Actividad Académica de la Universidad de León, Nuria González (quien representa el continuismo del actual equipo) y la antigua subdelegada del Gobierno en León desde el 2015 al 2018, Teresa Mata Sierra.