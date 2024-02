León Propone insta a los agricultores a sumarse a su petición europea por un canon energético de las renovables

La Asociación Propone anima a agricultores y ganaderos a apoyar sus propuestas presentadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que admitió a trámite, destinadas “a concretar económicamente que parte del beneficio que generan las energías renovables quede en las provincias en las que se ubican las plantas de generación y establecer garantías reales de restauración del medio natural una vez agotada técnica o económicamente la vida útil de las mismas”.

“Para lograr ese mayor retorno al territorio se proponen dos vías directas: recuperar el canon energético en favor de las Diputaciones en función a la producción de energía renovable que se genera en cada provincia; y facilitar a las comunidades de regantes la comercialización de energía procedente de sus propias plantas de generación renovable para el mantenimiento de los nuevos sistemas de regadío y al coste de la factura eléctrica de los mismos”, explican.

De salir adelante esta propuesta, incidiría directamente en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas que cuenten o vayan a contar con sistemas de riego modernizados de impulsión eléctrica. Estos regadíos, que mejoran el rendimiento de los cultivos y ahorran agua, sin embargo, incrementan en unos 300 hectáreas por hectárea, unos costes ya disparatados por los desmesurados aumentos de los precios de los fertilizantes, fitosanitarios, semillas o gasoil. Al gasto directo en energía eléctrica ha de sumarse los costes de mantenimiento de las balsas, bombas de impulsión y conducciones de distribución.

“Cuando las comunidades de regantes se han planteado hacer instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para abaratar esos costes, se han encontrado con dos trabas: la falta de punto de conexión y la limitación legal para la comercialización, dada su naturaleza jurídica de entidades sin ánimo de lucro. Para analizar esos problemas, León Propone organizó en marzo de 2023 una Jornada en Villadangos del Páramo, en la que participaron varias comunidades de regantes de León, Valencia y Andalucía, además de la portavoz de agricultura del Partido Popular en el Congreso y del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. Parte de las conclusiones de aquella jornada se han trasladado a la propuesta que analiza el Parlamento Europeo: establecer una reserva de espacios en las redes de transporte y distribución para servicios de interés general, como los nuevos regadíos”, exponen.

“Por ello animamos a las comunidades de regantes y a todos los agricultores a adherirse a la propuesta para conseguir abaratar el coste de los nuevos regadíos, como ha hecho la Comunidad Valle Inferior del Guadalquivir, que ya ha logrado comercializar la energía eléctrica que producen su planta de panales fotovoltaicos”, proponen.

En cuanto al 'canon energético' que se solicita recuperar, “se trataría de un ingreso directo y finalista para las Diputaciones Provinciales, con destino exclusivo a proyectos específicos de desarrollo económico rural, especialmente en las comarcas afectadas por los grandes parque eólicos y fotovoltaicos”. Este canon fue creado por la Ley 7/1981, de 25 de marzo, como medida para compensar a las zonas productoras por los perjuicios asociados a las instalaciones de generación y como mecanismo de reequilibrio económico de las provincias de producción en relación a las regiones de consumo.

Este canon se suprimió en 1985 por la Ley reguladora del IVA, integrándose en el nuevo sistema de financiación de las Entidades Locales implantado en 1988 por la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales. “Pero ésta no solo no corrigió la enorme pérdida de recursos que supuso la supresión de este canon, sino que ha acentuado las desigualdades de financiación entre provincias ricas y pobres, pues el reparto en la participación de tributos del Estado se hace en función del número de habitantes de cada provincia. Eso supone que las que pierden población o crecen muy poco, perciben cada vez menos ingresos frente a las más pobladas”, apuntan.

“Recuperar el canon energético es una forma de empezar a corregir esa clara quiebra de los principios de cohesión y solidaridad territorial. Inicialmente León Propone ha planteado que se detraída ese canon del IVA que grava la producción eléctrica, sin perjuicio que la UE o el Gobierno de España, plantea otros instrumentos para hacerlo efectivo, como están intentando ya algunas Comunidades Autónomas, como Aragón. La Diputación de Cáceres aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la adhesión a la petición de León Propone el día 26 de enero. Otras Diputaciones están valorando esta adhesión, así como la propia FEMP. También se elevará la petición a los parlamentos autonómicos, como ya se ha hecho la Ministerio de Transición Eclógica y Reto Democrático”, concretan.

Por lo tanto de salir adelante las propuestas formuladas por León Propone, se lograrían considerables beneficios medioambientales y económicos para los territorios que albergan las grandes instalaciones de generación de energía renovable, por lo que se anima a todos al adherirse a esta petición al Parlamento Europeo. Basta darse de alta en la web del parlamento UE y pulsar en la adhesión a la petición 0663/23.

Convencer a los ecologistas

Respecto a la oposición de los ecologistas la Asociación León Propone indica literalmente en su comunicado:

Por los que respecta a los aspectos ambientales, la propuesta de León Propone no solo no se muestra favorable a las macroparques, sino que reclama unas garantías ambientales que ahora mismo no están bien precisadas, como acredita el inicio de un procedimiento de infracción contra España por parte de la Comisión Europea en diciembre pasado, precisamente por presenta infracción de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Nuestro colectivo comparte las preocupaciones de las asociaciones que se oponen a la instalación de nuevas grandes instalaciones de generación eléctrica, muy en especial en determinadas zonas con especial valor medioambiental o agroganadero. La petición de León Propone señala literalmente que el despliegue de las energías renovables que promueve la UE “no puede suponer el sacrificio de espacios naturales cuya preservación es esencial para garantizar la biodiversidad y el desarrollo de otras actividades económicas sostenibles en las zonas rurales (…). El principio de no causar daño significativo al medio ambiente y el derecho de los habitantes del mundo rural, por pocos que sean en algunos lugares, a permanecer en sus pueblos y conservar y mejorar su modo de vida, no puede verse vulnerado por la necesidad de cambiar nuestro modelo energético”.

En la petición se incide en vigilar expresamente la prohibición de instalar grandes plantas en espacios que cuenten con un nivel de protección medioambiental incompatible como las zonas declaradas Reserva de la Biosfera, zonas ZEPA, por ejemplo. Pero actualmente ya tenemos muchas instalaciones de energías renovables, incluidos los embalses, y otras que se instalarán porque han superado todas las exigencias legales. Siendo eso así, ni existe medida alguna que ofrezca beneficios directos para las zonas que albergan esas instalaciones; ni la normativa vigente detalla el nivel de restauración y ni la cuantía de las garantías económicas que han de constituir las empresas dueñas de las instalaciones, más allá de las que puedan haber solicitado los dueños de los terrenos, absolutamente insignificantes. Por ello, instamos a las asociaciones ecologistas y en defensa del territorio que han mostrado en los medios su rechazo y boicot a la petición de León Propone, que la analicen en profundidad y replanteen su postura.