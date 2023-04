Una selección de pódcast leoneses y sobre León para encender tus oídos

El 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, para concienciar sobre la importancia de la salud vocal. Y ya que de hablar va la cosa, hoy hablamos de un auditivo formato que ha vuelto para quedarse.

‘Estirando el chicle’, ‘Nadie sabe nada’, ‘Todopoderosos’, ‘Por si las voces vuelven’… Son algunos de los pódcast más escuchando en 2022. Somos muchos los que acompañamos nuestras jornadas laborales o nuestros quehaceres diarios por una entretenida charla de los locutores, que en algunos de los casos su fama no empezó precisamente en las ondas.

León también tiene su lugar en este nuevo canal auditivo, ya sea en algún capítulo suelto, porque las personas que ponen en marcha un programa tienen relación con la tierra o porque solo se habla de León. Aquí te recapitulamos algunos ejemplos para que te hagas una playlist con mucha garra.

Mucho que celebrar – Las cortes de León

Corría el año 1188 en el Reino de León, donde por primera vez en las Cortes estuvieron representados todos los ciudadanos… Mucho que celebrar, como reza en su biografía de Spotify, “es un pódcast que te acerca a la historia de España de una manera objetiva y alejada de manipulaciones interesadas y leyendas negras”.

‘España Medio llena’

Cuando empezó esta iniciativa ya te lo contamos, ya que Ponferrada fue el lugar elegido para dar el pistoletazo de salida a este proyecto. Como sabes, la sostenibilidad y energías renovables siempre tiene cabida en nuestro medio. Pero, además, este programa dedicó hasta dos capítulos a León. Siendo Fabero el segundo destino que hizo acto de presencia en el programa.

Club Marketing de Castilla y León

Por si no es suficiente que tanto la presidenta del mismo, Sara Santos, como la tesorera, Mary Cruz González, y la secretaria, Lorena González, son de León, he de decirte que este pódcast se realiza desde esta misma tierra. ¿Qué cómo lo sé? Porque lo hago yo misma, aquí como entrevistadora, pero también he estado en el otro lado en más de una ocasión. Desde el minuto uno, cuando me uní al Club de los que somos unos inconscientes apasionados por esto del marketing, propuse tener un pódcast. En él entrevisto a miembros del club para que den a conocer su talento y nos aporten una opinión sobre todo este mundillo de creativos majaras.

Leoneses en las ondas

Y siguiendo con varias entrevistas a leoneses triunfadores, os traigo una recopilación de capítulos en los que ellos son los protagonistas.

Diego Martínez y Nacho Bermúdez de ‘Footdistrict’ en Growth y negocios digitales de Producto Hacekers presentado por José Carlos Cortizo (Corti) en los que lleva a referentes de startups y tiendas online.

Víctor Juárez de ‘Mi Tienda de Arte’ en Marketing4eCommerce, una entrevista especializada en marketing online y comercio electrónico en España.

Dani de ‘TalentÁrea’ en Vodafone Business ‘Historia de Vida’, donde empresarios cuentan su historia personal para motivar.

Nacho Vaquero de ‘Conexión Tierrina’ en Marketing online con Óscar Feito, donde hablan de LinkedIn y cómo disparar tus resultados. Red social en la que Nacho se hizo viral, con 500 reacciones y 230 comentarios, mostrando sus imperfecciones.

Héctor de Prada y David Gómez de Uniqoders en Bisiesto Estudio, ha puetso en marcha el programa ‘366º’ para hablar sobre marketing y superación.

Noemí Carro especialista en marketing en Mumber un pódcast en el que hablan con creadores que monetizan sus contenidos.

ILEÓN sonoro

Desde este Navidad nuestro medio se lanzó a crear contenido sonoro ocasional, con José María López de Uribe al micrófono, para temas de largo recorrido. Y ya hay unos cuantos capítulos que podemos escuchar sobre temas que bien merecen un poco más de tiempo.

¿Se me ha olvidado alguno? Cuéntame. Sintoniza tu pódcast favorito para estar al día de todo lo que pasó y ocurrirá en la provincia de León, donde sus historias ahora tienen voz.