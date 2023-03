Celebra San Patricio en León como un auténtico irlandés

El 17 de marzo se conmemora la muerte de San Patricio de Irlanda, que no es otro que su patrón. Esta celebración coincide con el día nacional de la fundación de la República de Irlanda. Desde finales del siglo pasado esta fecha es un motivo de fiesta a nivel mundial. Motivo por el cual vas a saber cómo vivir este día a lo grande sin salir de León.

Del idioma a la cultura

Víctor Gutiérrez, responsable de Idiomas León, tiene claro el aprendizaje de un idioma no es solo ir a un sitio donde aprender palabras y frases de otra lengua sino que hay que estar inmersos en su cultura. En este caso, San Patricio, dentro de la cultura anglosajona, es muy importante, incluso en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda… Donde hay migrantes irlandeses.

Es por eso, que en la academia celebran este día desde el primer año. “Ahora está de moda, pero cuando abrimos queríamos hacer algo diferente porque vivimos un 'Saint Patrick's Day' en Irlanda y le tenemos un cariño especial”, comenta Víctor. En esta fecha siempre hacen actividades que se adaptan al alumno: más lúdicas para los niños, con temática relacionada para la preparación de los exámenes de los adultos o conversaciones sobre aspectos de esta cultura con adolescentes. Además, el centro cuenta con una profesora irlandesa, que lo vive como un día muy especial.

También Laura Arold, la directora de City Hall, relata su experiencia celebrando el día de San Patricio, desde que abrieron en 2006, porque ella vivió en Dublín. Además, los profesores de los primeros años de la academia también tenían alguna conexión con ese país. Según nos cuenta, la manera de festejar este día ha ido evolucionando. “Al principio íbamos a cenar todos juntos y después terminábamos en algún bar irlandés. Años más tarde, lo hicimos más nuestro y hablamos con el dueño de alguna cervecería irlandesa para poder celebrar la fiesta allí. Llegó a ser tan grande que acabamos teniendo el pub solo para nosotros”. Les ponían música irlandesa y allí invitaban a los alumnos a tomar algo, pero el toque especial que le daban eran las actividades que hacían a lo largo de la noche, todas en inglés y con temática Irlandesa -juegos, acertijos y concursos con premios. “Y, además, cantábamos canciones que conocíamos todos-‘Molly Malone’, ‘U2’ o ‘The Cranberries’- o incluso con algún profesor tocando la guitarra en directo”, comenta.

El acento y sus matices

Cuando abrimos el melón sobre la diferencia entre los acentos, Víctor recurre a la experiencia que ha adquirido en sus viajes con sus alumnos de León, en los que ha podido comprobar que en Estados Unidos hay centenares de acentos, en Reino Unido casi roza la centena y en Irlanda hay decenas. “El inglés tiene una curiosidad que es como el castellano. Es un idioma relativamente antiguo, con una evolución muy clara a lo largo de diferentes situaciones históricas, lo que conlleva a tener muchas mezclas en expresiones y acentos”, explica. Su propósito es intentar entender cualquier acento, ya que junto con el castellano son las lenguas más extendidas del mundo. “Se ha demostrado que las personas somos incapaces de hablar con un acento nativo si aprendemos un idioma a partir de los 12 años. Pero lo importante es saber utilizarlo correctamente”, afirma.

Por otro lado, Laura, también asegura que la diferencia principal son los acentos y claro, la jerga, que cada uno al final tiene expresiones propias, pero no son diferencias muy grandes o que impidan la comunicación entre ellos. “A mí me gusta el inglés como idioma, entonces no prefiero ninguno en concreto porque me parece que los tres tienen su encanto. Escucho la radio con una aplicación en la que tengo estaciones de radio de países de todo el mundo y elijo muchas veces entre las emisoras de Irlanda y de Inglaterra porque me gustan mucho los dos, pero luego las películas suelo verlas en inglés americano porque me gusta más el cine de Estados Unidos”, confiesa. Y se termina de mojar, “hay acentos como el de Sudáfrica que no me gustan nada y los escucho solo porque creo que conocer todos los acentos enriquece, pero de las tres opciones que me das, me gustan todas”.

Una experiencia inmersiva

Idiomas León se caracteriza por ser un centro de idiomas que hacen una inmersión completa de sus alumnos en la cultura anglosajona con diferentes formatos de viaje. Irlanda es uno de los destinos estrella, tanto en verano como en a lo largo del curso escolar, durante semanas de estancias cortas o durante por trimestres con colegios e institutos de la Provincia de León. Tanto la cercanía como el vínculo histórico lo ponen como uno de los países favoritos entre más de los dos mil estudiantes que viajarán este año ahí.

Por su parte, los alumnos de City Hall visitaron a Irlanda en su primer viaje de carnaval. “No podía imaginar ir a otro sitio. Después hemos ido a muchos otros destinos, pero yo tenía claro que el primero que hiciéramos tenía que ser a Irlanda”, comenta Laura.

El punto que nos une

A pesar de que somos una cultura occidental y europeos, no hay tantas similitudes entre irlandeses y españoles. Víctor nos da una gran clase de historia en la que explica que hubo cierto acercamiento celta, pero a partir de ahí nosotros fuimos romanizados e invadidos por la cultura árabe y ellos no. También hay que señalar que los anglosajones tienen un sistema que está basado en el individualismo, aunque es cierto que, raíz de la pandemia, las nuevas generaciones españolas ya no son tan sociales. Y ese individualismo lo nota Víctor con los estudiantes, ya que los chavales irlandeses cuelgan un cartel en las puertas de sus habitaciones, ‘Keep out’, por el que los adultos no entran para respetar su privacidad. Sin embargo, cuando llegan a León tiene que explicarles a los jóvenes que, en nuestra cultura, somos más abiertos.

Desde el punto de vista de Laura, los irlandeses, por lo general, son más directos y asertivos que nosotros. “Si allí te ofrecen algo y dices que no, no lo ofrecen dos veces como se hace aquí porque no entienden que si lo quieres digas que no. Cuando quieren algo lo dicen, si no les gusta algo te lo dicen directamente y si les gusta algo que has hecho, te lo dicen también”, explica.

Pero una hay algo que nos une con Irlanda, el ‘Temple bar’ de Dublín es el único lugar de Europa fuera de España donde te puedes seguir tomando pintas o copas hasta las 04:00 am. Lo que puede recordar al ‘Húmedo’. El gusto por la fiesta es una similitud que también destaca Laura, aunque con sus matices, “eligen un bar donde pasan la noche entera, y aquí hacer eso es casi impensable. Además, allí piden otra consumición antes de haber acabado la primera, que aquí tampoco es lo habitual”.

El legado de Molly Malone

Una canción popular de Irlanda, que se ha convertido en el himno no oficial de Dublín, cuenta la historia de una hermosa pescadera llamada Molly Malone que murió joven de una fiebre en plena calle. Sin embargo, no existen pruebas de que tal personaje existiese en el siglo XVII ni en ningún otro momento. A pesar de ello, la leyenda ha llegado hasta nuestros días y hay Pubs de Molly Malone´s por todo nuestro país. Incluso, León. Es uno de los locales que celebra Saint Patrick's Day.

“Es nuestra fiesta más antigua y más multitudinaria, donde la gente sale a escuchar música celta y a conseguir el tradicional gorro verde de San Patricio mediante el consumo de la conocida cerveza negra”, explican desde la organización. Además, este año coincide esta celebración con el 25 aniversario del local, por lo que la fiesta la alargan toda la semana con diferentes actos.

Curiosamente, esta fiesta funciona mejor cuando cae entre semana, ya que no hay muchos locales que lo celebren y es un buen motivo para “trasladarse” a Irlanda con una cerveza stout en la mano. Aunque al Molly le da igual el día que caía San Patricio, están abiertos los 365 días del año bajo su lema: “Nunca cerramos. Tenemos que estar siempre ahí para ayudar a los leoneses a desconectar o a celebrar lo que quieran”. Una mentalidad que coincide con la que tienen los irlandeses. Como algunos que hacen el Camino de Santiago te lo puedes encontrar en el Molly Malone´s con una pinta de Guiness.