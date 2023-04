“Los referentes gitanos mueven a la población más joven para querer ser como esa persona”

La celebración del 8 de abril recuerda la historia de este Pueblo y rinde homenaje a las víctimas gitanas de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Una celebración que conmemora el 1er Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres en 1971, en el que se adoptaron como símbolos propios la bandera (azul y verde con una rueda roja) y el himno Gelem, Gelem. En León los actos principales tienen lugar este lunes 10 de abril, tras la Semana Santa, con un acto en el paseo del río Bernesga, debajo de la bolera de San Marcos.

Organizar para poder ayudar

La Fundación del Secretariado Gitano es una entidad a nivel nacional, con sede en Madrid, que lleva trabajando como 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana. En el año 2000 el Fondo Social Europeo financió el Programa Operativo de Empleo, y eso permitió que la propia Fundación abriera sede en casi todos los territorios de España, como León. Desde ahí nos atiende Irene Velado Fernández, Coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano.

“A nivel de fundación se desarrollan proyectos, con financiación pública y privada, en temas de formación, empleo, temas de igualdad, temas de educación”, explica la coordinadora. En Castilla y León la sede regional está en Valladolid, funcionan con equipos en los territorios regionales y locales, y luego la dirección que está en Madrid y el patronato, que es el que marca las líneas de trabajo de la entidad. “Nuestra misión está orientada a la promoción y al cambio social para que las personas gitanas puedan permitirse acceder a los derechos, servicios, bienes, recursos sociales, en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía. Al fin y al cabo, son ciudadanos españoles”, afirma. Irene define la entidad de intercultural porque trabajan tanto por la interculturalidad en la sociedad como en sus propios centros. “Intentamos siempre trabajar con población gitana. Una ratio entre el 70% de población gitana y el 30% de población no gitana”, asegura.

Aprender para tener un futuro

Desde la entidad se cree que la población gitana no tiene los niveles educativos que le corresponden y que queda mucho por hacer porque la formación y la educación son punto de inclusión para la promoción de la comunidad. Aunque, en León hay referencias gitanas que han finalizado estudios universitarios, que han finalizado grados medios, grados superiores. “Es por lo que más orgullosos tienen que estar los gitanos. Después de haber empezado muy tarde van equiparándose con el resto de la población y el fracaso que hay es mayor porque creo que hay menos expectativas en los centros, a veces, por ser gitano y gitana”, afirma Velado.

Esas bajas expectativas también se reflejan a nivel familiar, ya que la población gitana hasta ahora se ha ganado la vida sin estudios. Sin embargo, parece haber un cambio generacional porque entienden que la educación es lo más importante ahora mismo para que sus hijos y sus hijas puedan acceder a trabajos más gratificantes y mejor pagados. “Y sobre todo lo que funciona muy bien son todos los referentes del entorno cercano que han estudiado, que trabajan. Personas, que de alguna forma, son diferente a lo que conocen. Eso funciona mejor que cuarenta orientaciones que hagamos nosotros. Los referentes gitanos mueven a la población más joven para querer ser como esa persona. Son los influencers del momento”, refleja Irene para explicar la importancia de que el cambio también tiene que ser desde dentro de la propia comunidad gitana.

Su trabajo comienza desde edades muy tempranas. Desde enero de 2022, tienen el centro de educación infantil Hogar de la Esperanza, que está en Las Ventas. Donde hay matriculados 60 niños desde un año hasta seis años. Disponen de servicio de transporte, madrugadores, comedor y la parte educativa. Y está dirigido a familias vulnerables con dificultades económicas. “Creemos en el proyecto porque les da una oportunidad a niños y niñas a asistir a un centro educativo desde pequeñitos. Con lo que ello supone, pues ya desde el principio empezar a familiarizarse y a tener contacto con los centros educativos y con la formación”, expone la coordinadora.

Pero uno de sus programas clave es el de PROMOCIONA, un proyecto que pretende conseguir el éxito escolar con los niños y las niñas gitanas se gradúen en la ESO, ya que a los 16 años es cuando más se abandonan los estudios. “Nuestro programa trabaja con 30 niños y niñas al año que no tienen un desfase curricular elevado, que los padres y el centro educativo quieran participar, porque todos nuestros proyectos son voluntarios. Y si lo desean, después hay otro programa con alumnado de postobligatoria, que son los que finalizan la ESO y que continúan estudiando hasta la universidad”, desarrolla. Y también trabajan la educación de adultos para conseguir el grado en ESO con 10 participantes, como ellos los llaman, al año.

Acceder a un trabajo digno

El programa de ACCEDER, de formación y empleo, que busca la incorporación de la población gitana al mercado laboral, principalmente por cuenta ajena. “Hay una tradición de la población gitana en la venta ambulante y por cuenta propia. Cuando llegamos en el año 2000 había poca población que se dedicaba a trabajar por cuenta ajena. Tuvimos unos años muy buenos hasta 2008 y la crisis. Pero actualmente estamos teniendo oportunidades laborales en el sector servicios. Nos ha costado mucho romper los estereotipos y los prejuicios que hay”, sentencia.

La formación es en sectores diversos, según la demanda del mercado laboral y también de los gustos y de las inquietudes de los gitanos y de las gitanas. Incluso, tienen un programa específico de educación digital que se llama CONEXIÓN G, para que los gitanos no se queden atrás. Y todas las modalidades tienen prácticas laborales. “Eso nos ha costado muchos años para llegar a ser conocidos y referentes en este tema, pero creo que ahora mismo tenemos las puertas abiertas de la inmensa mayoría de las empresas de León”, afirma la coordinadora.

En contra de lo que se creen, tienen ganas de integrarse y las prácticas son el mejor currículum porque muchas veces después los contratan o cuentan con ellos para las suplencias. “Son personas, por encima de todo, y desempleadas. Luego, que sean gitanas o no sean gitanas, si están bien formados y si tienen un perfil de cualificación que se adapta al proceso de trabajo, no creo que tengan que destacar, por eso”, apunta. Ahora tienen como reto llegar al 50% de inserción mujeres gitanas, ahora están en el 44% en León.

Ayudar cada día

Desde la Fundación disponen de prospectores laborales, que son los que intermedian entre la empresa y los posibles candidatos a un empleo. Trabajan también orientadores laborales, mediadores interculturales que son gitanos o gitanas formados. Un ejemplo que nos pone Irene es el de Selene de la Fuente García, abogada gitana, que trabaja desde el proyecto de igualdad de género, de trato con grupos de mujeres y de trato. Se recogen todos los casos de discriminación, se apoya a las personas que han sufrido discriminación y, sobre todo, se da visibilidad.

Como puede ser el caso de la vivienda, si ya está cara para todos, en el caso de los gitanos por apellidarse de determinada manera, por ejemplo, ya les piden avales que a otros o no les alquilan ninguna vivienda. Es por ello, que también tienen un servicio de intervención social para apoyar a las familias en trámites, gestiones y demás.

Aceptar para respetar

“Siguen existiendo los estereotipos, los prejuicios. La gente cree que todos los gitanos como somos los del ‘reality’. Los gitanos son ciudadanos que tienen los mismos problemas que tenemos la sociedad en general y que en ocasiones se ha acrecentado porque son gitanos y el apellido. Si un gitano comete un delito, son todos los gitanos”, comenta la coordinadora. Según los estudios que hay actualmente, sigue siendo el colectivo más discriminado por encima de otros colectivos que ahora mismo hay en España.

“El tío Caquichu, un referente dentro y fuera de la comunidad gitana leonesa, decía que los gitanos que se conocen son los que salen en televisión por artistas o por ser problemáticos, pero los intermedios, esos no salen en prensa, y esos son los grandes desconocidos y son la mayoría”, traslada Irene las palabras del icónico patriarca leonés. Desde la Fundación trabajan mucho en los medios de comunicación para que no le den importancia a la etnia porque no aporta nada a la noticia y al final eso genera más prejuicios y dificultades. “Independientemente de nuestra etnia hay más gente buena que mala, pero los titulares siempre son los que son”, lamenta.

Celebrar para visibilizar

El Día Internacional del Pueblo Gitano es el momento de comprometerse como sociedad, como país, con la plena igualdad de los gitanos y las gitanas. Igualdad desde el reconocimiento de la diversidad y del valor de una identidad cultural propia, pero que forma parte de la historia y cultura compartidas.

A pesar de los avances, muchos gitanos y gitanas siguen estando por detrás y a gran distancia del resto de la sociedad en el disfrute de derechos fundamentales como el empleo decente, la educación de calidad, una vivienda digna o el derecho a no ser discriminados. El reconocimiento institucional del Pueblo Gitano, pero también la garantía de la igualdad de oportunidades y de trato para los gitanos y gitanas, debe ser un compromiso efectivo de los poderes públicos.

La Fundación Secretariado Gitano aprovecha esta fecha para lanzar piezas de sensibilización social y poner en valor la cultura gitana. Este año, han producido un cartel y un vídeo animado para redes sociales, a partir del mural urbano “Bronce y Sueño”, de Jonatan Carranza Sojo seleccionado para el concurso internacional Street Art Cities 2022, ubicado en Don Benito (Badajoz). La imagen del cartel representa el orgullo de ser gitanos con el abrazo entre los dos hermanos y el verso del Romancero gitano de Lorca sobreimpreso.

Con motivo de esta celebración también, la Fundación Secretariado Gitano lanza un Comunicado que elabora el Grupo de Participación Gitana, y donde este año señala que “en días especiales como este sentimos con más fuerza el orgullo de pertenecer a un Pueblo que ha sabido transformar en arte las duquelas sufridas, arte de voz quebrada, quejío y amor por nuestra cultura”. Y continúa “nuestro recuerdo siempre, en este día, a las víctimas que a lo largo de la historia no pudieron vivir este orgullo con libertad”.

El 8 de abril en León se celebra con asociaciones gitanas locales y con el Ayuntamiento de León iluminando la Fuente de Santo Domingo con los colores de la bandera gitana, que son azul y verde simbolizando el cielo y el campo. Como ha caído en plena Semana Santa este año se celebra el lunes 10 en la orilla del río, donde hay un mural cerca de la bajada de San Marcos, se va a leer un manifiesto y por la tarde en el Centro Cívico del Crucero hay varios actos.

“Un día para visibilizar que la educación y el empleo son el camino para que consigan vivir de un trabajo digno, pero necesita cambios generacionales, sociales y políticas que apuesten por la promoción del pueblo gitano”, remata la coordinadora.