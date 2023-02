La pizza leonesa más gustosa para celebrar su día

Una de las recetas más universales, por lo que era lógico que tenga su propio día. Concretamente, lo tiene desde el 2017. ¿Por qué desde el 9 de febrero de 2017? Ese día el presidente de Islandia, que no de Italia, quiso saber por Twitter si la pizza debía de llevar piña. Y con esos ingredientes ese tweet se hizo viral y la UNESCO decidió que la pizza fuera Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Mucho tardo en reconocerse el mérito culinario de este manjar, ya que, la pizza, tal y como la conocemos hoy se inventó en 1889 por el italiano Raffaele Esposito en Nápoles. Todo gracias a la visita de los reyes Humberto I y la reina Margarita de Saboya. ¿Te suena ese nombre de algo? Resulta que la pizza que se le sirvió a la reina Margarita tenía los colones de la bandera de Italia: rojo con el tomate, verde con la albahaca y blanco con la mozzarella. Todo un símbolo dentro y fuera de las fronteras.

Pasadas esas fronteras y el tiempo llegamos a León en nuestros días, donde la pizza también se ha mimetizado con la tierrina. Muchos restaurantes son los ponen el apellido 'leonesa' a algunas de sus elaboraciones. La 'Leónida' del restaurante 'La Pícola', por ejemplo, que está elaborada con tomate, mozarella, cecina, pimiento asados y queso de cabra.

Y es que en todas las recetas que he buscado hay un ingrediente común que la hace inconfundiblemente leonesa: la cecina. Aunque hay otra alternativa más picantona con chorizo. Así que si quieres darte hoy un homenaje en nombre del día de la pizza, puedes pedir la que más te guste a tu restaurante de confianza o atreverte a hacerlas con tus propias manos. Aunque hay que reconocer que si no tienes un buen horno no queda igual. Pero, si te apetece intentarlo, te dejo las recetas de unas posibles versiones.

Ingredientes masa:

1 kg de harina de trigo con fuerza W220 o harina de trigo

560 ml de agua fría

25 g. de sal

25 ml de aceite de oliva virgen extra

14 g. de levadura fresca de panadero o bien levadura en grano liofilizada de panadería (4-5 g)

Si eres un chef en potencia seguro que te atreves con la masa de la pizza, así que lo único que tienes que hacer es coger un bol grande para introducir la harina, haceos un agujero en el medio y vertemos levadura disuelta en el agua. Con una cuchara de madera bate del centro hacia afuera hasta mezclar todo bien. Añade aceite y sal. Ojo, que no entren en contacto directo la sal y la levadura para no tener problemas de fermentación. Remueve hasta conseguir una masa pegajosa, pero firme.

Echa harina en la encimera y empieza a trabajar la masa, estirándola como un churro y retorciéndola en espiral varias veces. Así se consigue un refinado perfecto para que quede elástica y suba mejor en cosa de diez minutos amasado. Y así hasta que la masa no se pegue en las manos. Haz una bola y métela en el mismo bol enharinado, para que no se pegue. Tápalo con un trapo 45 minutos – 1 hora. Aunque si puedes dejarla un día entero en la nevera notarás la diferencia. Para saber que está en su punto aprieta la masa con un dedo y si vuelve a su estado original es que está. Estírala y

Ingredientes relleno de cecina:

Salsa de tomate

Queso rallado mozzarella

200 g de cecina

Queso parmesano

Aceite de oliva

Rúcula (opcional)

Ingredientes relleno de chorizo:

Salsa de tomate

Queso valdeón

Queso mozarella

Queo de oveja

Pimiento rojo en tiras

½ Cebolla picada

Chorizo picante en rodajas

Coloca los ingredientes de la opción que más te apetezca, empezando por la salsa de toma y el queso y terminando con el embutido. Precalienta el horno al máximo, 250ºC, 10 minutos y coloca la pizza en la bandeja del horno en la parte de más calor. Dejamos que se haga durante unos 15 minutos. Gratina si quieres un poco uno o dos minutos para que quede más crujiente. Y listo.

Dinos, si eres más de cecina o de chorizo para condimentar tu pizza. ¡Feliz día de la pizza!