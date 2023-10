¿Los leoneses cuidan su salud mental?

Las intensas rutinas, las preocupaciones y el estrés a las que cada vez está la sociedad más sometida afectan a las emociones y estado de ánimo del ser humano. Con la llegada del Día Mundial de la Salud Mental, instaurado por la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH) el10 de octubre, se podría tratar de conocer cómo es la relación de los leoneses con su bienestar mental.

Ruth Fernández Matía, directora y psicóloga Sanitaria del Centro Matía desde 2005 (cuenta con un equipo de ocho psicólogas que realizan terapia presencial en León y en modalidad online), lleva 18 años ejerciendo la práctica clínica e impartiendo cursos y talleres de formación. Además, es miembro de la Asociación Española de Psicología Perinatal y trabaja como psicóloga en ALDIS (Asociación Leonesa dedicada a la Salud Mental). Y aún le queda tiempo para colaborar todas las semanas en una sección de radio en Onda Cero La Bañeza-Astorga, incluso de crear y divulgar contenido psicoeducativo, elaborando guías y cuadernos prácticos que brindan apoyo en la gestión emocional y el bienestar.

Por su parte, Julio César Álvarez, psicólogo con el Máster en Psicología Clínica y Psicopatología y escritor, es director del centro especializado Valenda Psicólogos desde 2007. Además, colabora con organismos de investigación internacional como el CSIC, también es divulgador en medios como El País y en diversas publicaciones en el área de conducta humana. El profesional de la salud mental imparte materias de Psicología Social y Psicología de los grupos humanos en el ámbito universitario.

Lo importante de cuidarse por fuera y por dentro

Ruth insiste en la importancia de cuidar la salud mental de la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo físico porque están interconectados. “Hasta hace muy poco sólo se tenía en cuenta la salud física, pero cada vez veo más gente que le preocupa mucho su salud mental y quiere cuidarla y mejorarla para tener mayor bienestar”, asegura desde su extensa experiencia. En sus consultas repite mucho el concepto de “equilibrio”, que no es otra cosa que estar en un estado de bienestar física y mentalmente, una sensación que ahora está tan de moda y todos buscan. “Todos pasamos a veces por situaciones complicadas que nos llevan a un desequilibrio, por eso es vital tener recursos y herramientas para poder seguir lo mejor posible”, explica la profesional.

Por su parte, Julio César, deja constancia de que la salud mental es esencial en un entorno como el actual. “Las relaciones laborales y personales son cada vez más complejas y requieren un análisis exhaustivo. La persona necesita más que nunca entender su lugar en un entorno permanentemente incierto y en cambio. A eso hay que sumar entornos de estrés y escasas políticas sociales adaptadas, lo que repercute en un deterioro individual y colectivo”, expone. Según el profesional, la Psicología clínica aporta herramientas y nuevos enfoques adaptados que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas. “A menudo, se sufre innecesariamente”, sentencia

Lo que los leoneses más padecen

Desde Valenda Psicólogos, en un contexto clínico, lo más frecuente que tratan son síntomas de carácter ansioso-depresivos. Aunque también son habituales cuestiones, relaciones con la sexualidad, el duelo, vínculos problemáticos y adicciones en general.

Al igual que Ruth, que comparte que en su consulta es común ver casos de ansiedad y depresión, frecuentemente derivados trastornos adaptativos (rupturas de pareja, cambios laborales, duelos, etc.) “Si estas crisis vitales no se resuelven bien pueden derivar en trastornos más graves con la ansiedad y depresión”, diagnostica. Sin embargo, Ruth destaca un hecho esperanzador, “cada vez hay una mayor conciencia sobre la salud mental, ya que más jóvenes (entre 20-30 años) están buscando ayuda profesional ante cambios académicos o laborales importantes”. Muchas veces esos jóvenes pacientes acuden a su equipo de profesionales por situaciones que no depende de ellos, como las pocas posibilidades de trabajo en su ciudad natal que les ha obligado a migrar, de hecho, muchas citas online son leoneses por el mundo.

¿León es un paraíso o cárcel para la mente?

Respecto a la idea de León podría afectar el bienestar emocional, Julio César lo tiene claro, “nunca depende del lugar. Siempre depende de los propios pensamientos”. Mientras que Ruth señala que, aunque existe el trastorno afectivo estacional, no ha notado un aumento significativo en su consulta. Lo que sí defiende es que León es una tierra de riquezas naturales y culturales, no es sorprendente que también ofrezca una variedad de actividades para nutrir la mente y el cuerpo. “Lo importante es estar activo y buscar tus vías de escape que te ayuden a desconectar cuidando tu salud física como mental”, aconseja.

Tips para prevenir

Ruth y Julio César elaboran la guía definitiva para prestar atención a la salud mental y prevenir posibles trastornos en el futuro.

Sueño: es probablemente el mejor mecanismo que poseemos para regenerar y estabilizar nuestro cerebro. Tener una buena higiene del sueño es fundamental y evitar estimulantes. Una cultura como la nuestra tiene muy malos hábitos en este sentido, lo que afecta en muchísimos aspectos.

Alimentación saludable: influye mucho en la energía, estado de ánimo, estrés…. Cada vez más estudios señalan una relación directa entre microbiota y cerebro. Por lo que quizá el mejor atajo para realizar mejoras anímicas, pase por ajustar nuestra forma de comer (más fruta y verdura, menos carnes rojas y azúcares). Además de un consumo habitual de frutos rojos por su alto contenido en polifenoles, esenciales para un mejor rendimiento mental.

Ejercicio: cuando el cuerpo se mueve, la mente se para, es una estrategia tan poderosa y efectiva para fomentar la sensación de bienestar que la recomiendan siempre. Un cuerpo bien ajustado ayuda a una mente mejor adaptada.

Ocio y vida social: hay que cuidar las actividades y dedicar tiempo a pequeños pasatiempos que aporten armonía, tranquilidad y buenos momentos. Pero si a esto también le sumamos cultivar y cuidar nuestra vida social, estaremos mejor.

Gestión emocional: la habilidad para manejar nuestros pensamientos y emociones es tan vital, pero evidentemente esto se aprende, hay que practicar y entrenarse en técnicas de manejo y mejora hacia el bienestar, y para eso es necesario pedir ayuda y acudir a un profesional para que te enseñe las estrategias y recursos necesarios para manejar de forma óptima la salud mental.

En esta celebración del Día Mundial de la Salud Mental, recordemos que tanto nuestra mente como nuestro cuerpo son tesoros que deben ser atendidos con conciencia.