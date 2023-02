León pone en marcha un concurso para elegir ‘La mejor tapa de León’... pero pagando

La ciudad de León, la cuna de la tapa gratis con cada consumición en la hostelería, lanza un concurso para elegir la mejor tapa de la ciudad... pero pagando.

El Ayuntamiento de León ha dado a conocer hoy una iniciativa que pondrá en marcha desde la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, con la colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo, para celebrar un concurso de nombre elocuente en busca de ‘La mejor tapa de León’. Una iniciativa que el Consistorio explica que busca “presentar la mejor oferta de tapas de calidad, así como la promoción del turismo gastronómico”, con los consumidores como jurado popular, pero que se tendrá que pagar para poder probar y votar.

El concurso, que se explica que alcanza su cuarta edición, se celebrará entre los días y 26 del próximo mes de marzo en los establecimientos que se quieran adherir, enviando un correo electrónico con el asunto ‘Inscripción concurso’ a la dirección gerencia@hosteleriadeleon.com. El plazo para inscribirse se abre ahora y concluye el 20 de febrero.

Entre las llamativas condiciones es que los participantes tendrán que ofrecer sus tapas a un precio de 2,50 euros y los clientes dispuestos a pagarlas serán quienes con sus votos ejercerán de jurado popular. Podrán votar mediante cuartillas de participación que les serán entregadas con su tapa. Pero no la tendrán hasta que no hayan probado al menos seis de las tapas participantes correctamente selladas por el establecimiento. Eso quiere decir que no se admitirán los votos de las papeletas que no estén debidamente selladas en seis establecimientos participantes diferentes.

En el recuento, los consumidores tendrán que determinar cuál es, a su juicio, el primer, segundo y tercer premio. Las cartillas con votos se depositarán en las urnas habilitadas al efecto y, para animar, entre los votos de los participantes se sortearan lotes de productos típicos de León.

Para el primer premio del concurso, es decir, la mejor tapa 'de pago', habrá un premio de 1.000 euros y sobre todo la posibilidad de acudir al II Campeonato Oficial Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España. Los ganadores del segundo y tercer premio tendrán la cantidad de 500 euros y también la posibilidad de acudir al campeonato nacional siempre que el primer premio no pudiera participar.

Los organizadores destacan que en el concurso puede participar cualquier establecimiento de hostelería y turismo de la ciudad León, que será sin coste alguno de inscripción para los establecimientos que sean miembros de la Asociación Hostelería de León y con un coste de 50 euros para quienes no lo sean.