Joyas ocultas: películas infravaloradas que merece la pena ver

Existen películas que son una auténtica joya y que, con la llegada de nuevas tendencias, se han ido sepultando en el olvido. Por ello, es que te contaremos cuáles son las cintas que consideremos un auténtico tesoro en las principales plataformas de Streaming actual.

HBO MAX

• Las brujas

Basada en el libro “Las Brujas” de Roald Dahl, esta película que es un clásico de los 90s se ha vuelto un ícono tanto para chicos como grandes. Y es que quien no se asombró de la majestuosa actuación de Anjelica Huston en esta cinta.

Además, claro está, de que la misma hacía que nos diera miedo, risa e intriga todo a la vez, marcando así muchísimas infancias. Ni el último remake de Anne Hathaway podrá quitarle el brillo a esta cinta que recomendamos ver un viernes por la tarde cuando no tengas nada que hacer.

• El gigante de hierro

Considerada como una película que todo niño debe ver, el Gigante de Hierro nos dejó grandes lecciones de amistad y valores. Por ello, es que es considerada como una de las cintas más bellas en cuanto a mensaje y a trama se refiere.

Reflejo del miedo que se vivía en la época por la era nuclear y la tecnología, esta película marcó un gran antes y después en muchas personas, más allá de los espectadores. Fue el debut del que también sería director de Los Increíbles y Ratatouille, así como de Jennifer Anniston y Vin Diesel en trabajo de voz.

Netflix

• Los exterminadores del más allá contra la rubia del baño

Una de las joyas más sorprendentes de Netflix es esta cinta de origen brasileño la cual tiene un título bastante curioso, aunque la historia, lo es todavía más.

Combinación de terror y comedia, esta cinta hace referencia a una leyenda urbana de Brasil para hacernos gritar y reír al mismo tiempo. Sin duda, no te la debes de perder como tampoco debes perder tus accesos, para ello puedes guardar tu contraseña en gestor de contraseñas y crear así el mejor maratón de cintas de Netflix tan buenas y extrañas como esta película de la tierra del samba y las caipiriñas. Gracias al administrador de contraseñas, no olvidará la contraseña de su cuenta, ¡y no tiene que recordarla!

• Pieles

Nombrada como la ópera prima del director español Eduardo Casanova, Pieles es una cinta realmente extraña y bizarra, pero que realmente resulta atrapante. Aunque, si eres un poco asqueroso, la película puede que no te atrape del todo.

La historia se centra en un grupo de freaks siendo una prostituta sin ojos y una mujer con el ano invertido con la boca los más interesantes. La estética, la trama y la imagen, son buenas razones por las que esta es una joya de Netflix.

Amazon Prime Video

• Cronos

Si conoces el repertorio de cintas de Guillermo del Toro entenderás que su forma fantástica de ver el miedo y el terror. Por ello, esta cinta del año de 1993 nos lleva a una trama gótica con una estética gris que hará que su fantasía de sustos sea envolvente.

Un clásico por sus monstruos y la forma en la que los personajes se desenvuelven con los mismos, Cronos es considerada como la joya del cine Underground de terror. Eso sí, no esperes ni de gore ni de terror repleto de Jumscares, más bien, tienes un argumento bien tejido.

• In fabric: vistiendo a la muerta

Dirigida por Peter Strickland en 2019, esta joya oculta de Prime Video nos hará sentir en un filme italiano de los años 70s. Lo que tenemos es una historia de moda que va de la mano con terror, un terror bien construido.

Bautizada como sátira del materialismo y los privilegios, la película se centra en un vestido el cual está maldito desarrollando historias que giran en torno a esta pieza de moda color rojo, y no rojo de tela sino escarlata por la sangre que lleva dentro. Estamos seguros que te gustará.