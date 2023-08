¿Qué estilo de peinado se lleva en León?

Quizá el momento que más valorásemos la labor de los peluqueros fue en pandemia. A más de uno le toco meter tijera, a otros o a uno mismo, para quitarse una presencia más propia de un náufrago. Un golpe de realidad que nos hizo apreciar la vocación de los que dedican sus dolores de espalda, su paciencia de psicólogos y su maestría a darnos una apariencia que vaya con nuestra personalidad. Por todo ello, el 25 de agosto se rinde homenaje con el Día Internacional del Peluquero.

En las últimas décadas, los cortes de pelo han dejado de ser simplemente una cuestión de estilo y se han convertido en una forma de expresión personal, que se lo pregunten a los punkies. Cuando identificamos un corte de pelo con un lugar, quizá el caso más claro es el característico flequillo 'Nekane', del que los americanos adoptaron como 'Baby Bangs'. Pero la pregunta es, ¿a los leoneses se nos identifica por cómo llevamos la cabellera?

Melena de León

Detrás de las tendencias en peluquería de la provincia de León se encuentran talentosos profesionales que han dedicado su vida al arte de embellecer el cabello. Como es el caso de Silvia Cano, que desde muy pequeña supo que se quería dedicar a la peluquería, estética, maquillaje e, incluso, masajes. “Estudiar peluquería y luego estética fue muy importante, de hecho, empecé a estudiar peluquería en el Instituto de la Torre con quince añitos”, recuerda.

Durante casi veinte años trabajó en diferentes centros de peluquería y estética en León hasta decidió abrir su propia peluquería, situada en la Calle Colón, 10, esquina con Roa de la Vega. “Hace ya algo más de siete años que abrí la peluquería y sigo aprendiendo. Que las personas que entren en la peluquería se sientan como en su casa para mí es primordial”, asegura la peluquera. Y para conseguir su objetivo está constantemente en formación, una premisa indispensable para la profesional de la imagen, (color, peinados, recogidos, productos, incluso, redes sociales o fotografía).

“Por norma general, los leoneses no somos demasiado atrevidos en cuanto a los cambios de look radicales”, observa. “Obviamente, todo tiene su excepción. Siempre está la persona, yo me incluyo, que de repente llevamos una melena muy larga y decimos hacernos un cambio radical de color o muy cortito. Pero, es cierto, que no suelen abundar, así que siempre es divertido cuando alguien te plantea un reto y te saca de tu zona de confort de colores naturales o de cortes del día a día”, motiva a los leoneses a retarla.

Silvia asegura que León no se caracteriza por un corte de pelo o peinado concreto, como puede ocurrir en otras ciudades del norte, como decíamos antes. Pero lo que si ha notado la peluquera es que después de la pandemia muchas mujeres se han dejado su color natural del cabello. “Muchas han pasado de aclararse excesivamente el cabello a aportarle algo de luz o incluso dejarse sus canas naturales. Básicamente porque han decidido que su propia tendencia es la naturalidad y te piden reflejos tipo ‘baby light’, aclaraciones, la ‘light jazz’ para intensificar un poquito más la luminosidad”, asegura.

La peluquería en la provincia de León se ha convertido en un verdadero arte en constante evolución. Los peluqueros leoneses han demostrado su capacidad para adaptarse a las últimas tendencias internacionales y llevarlas a nuestra región con un toque único y personal.