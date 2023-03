Ciudadanos enfoca hacia el PSOE de León la crítica y la exigencia de dotar de contenido a la Ciudad del Mayor

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León exigió este miércoles al Partido Socialista de León que “dote de contenido de una vez por todas” a la Ciudad del Mayor para alcanzar el centenar de plazas “con el que se comprometieron” y que “dejen de engañar a los leoneses con visitas y promesas que sistemáticamente quedan en agua de borrajas”. Así lo reclamó tras el “teatrillo escenificado el pasado fin de semana” con la inauguración del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Estado de Dependencia de la mano de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a la sazón secretaria general de Unidas Podemos, la formación que en el Gobierno de la nación asume las competencias en esta materia.

Un “teatrillo” celebrado “a tan solo dos meses de las elecciones” que, para la portavoz de la formación ‘naranja’, Gemma Villarroel, supone una “tomadura de pleno” del Gobierno a los leoneses, al tratarse de un centro que, tras medio año operativo, sólo cuenta con 24 usuarios “a pesar del alto nivel de envejecimiento de la ciudad”, mientras que “una docena de trabajadores llevan empleados desde el 2019”.

Villarroel recordó que la Ciudad del Mayor fue un espacio proyectado en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “como un gran centro de atención a la tercera edad, con capacidad para cien pacientes y con una creación de empleo especializado próxima al centenar de personas”. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando arrancaron las obras de este espacio que, “víctima de un cúmulo de retrasos”, no culminó hasta el 2014, “convirtiéndose en un claro ejemplo del fracaso político y siendo víctima de las malas hierbas que durante años han amenazado con devorar una construcción, cuyo recorrido fue sumamente complejo”.

“Un lustro después, en 2019, parecía que la apertura de la Ciudad del Mayor sería finalmente una realidad tras la incorporación antes de verano de una docena de trabajadores que no han tenido usuarios a los que atender no se produjo hasta el último trimestre de 2020”, relató la portavoz de Cs, al tiempo que detalló que “la realidad de hoy es que existen 14 trabajadores y 24 usuarios, una cifra totalmente irrisoria que pone de manifiesto que la puesta en marcha de la Ciudad del Mayor no es más que un teatrillo con el que enmascarar el fracaso del Gobierno con esta infraestructura”.