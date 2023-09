El botiquín básico que necesitas en casa

Tener un botiquín básico en casa no te va a salvar la vida, o quizá sí, pero te la va a facilitar cuando más lo necesitas y menos quieres echar en falta alguno de estos medicamentos. Varios profesionales sanitarios, farmacéuticos y médicos han realizado la lista de compra para tener el kit de ‘primeros auxilios’ a mano. Y hoy que se conmemora el Día de los Farmacéuticos es buena ocasión para recordarlo.

Eso sí, en todos los casos de personas consultadas han hecho mucho hincapié en que esos medicamentos sólo pueden ser con receta. En caso de necesitarlos, es vital acudir a la consulta de tu médico de cabecera para que ponga un tratamiento concreto y haga un seguimiento.

Dicho lo cual, vamos a preparar tu botiquín. Y empezaremos resolviéndote una duda innata en el ser humano: la diferencia entre Paracetamol e Ibuprofeno.

Paracetamol 650 gr.

Es un analgésico y antitérmico que actúa para calmar el dolor, pero no es antiinflamatorio. Lo puedes tomar para tratar lesiones, trastornos sin inflamación, como el dolor de cabeza, y los síntomas de gripe o fiebre. Tiene menos efectos secundarios gastrointestinales que el Ibuprofeno, pero no se pueden superar los 3 gr. al día.

Ibuprofeno 400 gr.

Es un antiinflamatorio no esteroideo, no derivado de la cortisona, y analgésico que actúa sobre el dolor y la inflamación. Con él se pueden tratar lesiones musculares, artritis, dolor menstrual, de muelas, encías o anginas, etc. Y al tener una acción antitérmica se utiliza para bajar la fiebre cuando el paracetamol no es suficiente. Como indico arriba, tiene un efecto gastrolesivo porque daña la barrera protectora del estómago si ingieres más de 1.200 mg al día.

Antigripal (Frenadol)

Estos medicamentos son un cóctel perfecto para combatir los síntomas de una gripe. Tiene Paracetamol, que ya sabemos que sirve para aliviar el dolor y la fiebre; Vitamina C, para que tu cuerpo forme colágeno y repare tejidos; Cafeína, así se estimula es sistema nervioso para reducir la sensación de sueño y cansancio; Dextrometorfano, calma la tos nerviosa e irritativa por su efecto antitusígena; y Clorfenamina, para los estornudos y la congestión gracias a su principio antihistamínico.

Antiestamínicos (Rino-Ebastel)

Por si tienes síntomas propios de la alergia primaveral, como lagrimeo, párpados hinchados, picor nasal y ocular, enrojecimiento de ojos, estornudos, goteo nasal o congestión, el compuesto de Ebastina es un antihistamínico que elimina el exceso de mucosidad, goteo nasal, rinitis alérgica o los ojos llorosos. Mientas que el compuesto de Pseudifedrina tiene propiedades descongestivas para la nariz tapada.

Jarabe para la tos

Están compuestos de ambroxol, dextrometorfano y guaifenesina. Principios que ayudan a aliviar la tos seca, irritada, nervioso y también sobre la mucosidad y las flemas. Su consumo no puede superar los cinco días.

Termómetro

Con la pandemia el termómetro ha sido un básico en todas las casas. Ya sea de mercurio, digital, digital de oído, de infrarrojos sin contacto o de pistola sin contacto, todos tenemos uno y sabemos cómo utilizarlo.

Crema para quemaduras

Los accidentes cocinando son de lo más habituales, así que en cuanto pasan nada de pasta de dientes o hielo, hay que tener a mano una buena crema para las quemaduras y lo mejor es dejar al aire para que la herida no se humedezca y seque antes.

Antiácido (Almax)

Son compuestos que actúan neutralizando el exceso de ácido del estómago. Está indicado en el alivio y tratamiento sintomático de la acidez y ardor de estómago en adultos y mayores de 12 años.

Suero fisiológico

Sirve para reemplazar el agua y las sales de sodio y cloruro que pueden llegar a ser bajos como consecuencia de diferentes alteraciones o trastornos, como una gastroenteritis por la que puedes padecer deshidratación.

Gasas y tiritas

Fundamental para curar cualquier herida y poder taparla para una curación más rápida y menos molesta.

Antiséptico (Betadine)

Es importante disponer de algún tipo de solución cutánea para aplicar sobre pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras, la cual ponga freno a las posibles infecciones.

Ahora revisa a ver qué medicamentos te faltan en tu botiquín casero para no echarlos en falta cuando más los necesitas. ¿Crees que nos hemos olvidado de alguno? Cuéntanoslo en redes sociales.