El berciano detrás de 'Te lo cuento sin spoilers' nos da la guía definitiva para hacer una maratón de tu saga favorita

¿Qué mejor día para hablar de este tema que el de ‘Star Wars’? El ‘Star Wars’Day' nació cuando, el 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News publicó la noticia en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. Dio lugar al ya conocido juego de palabras “May the Force be with you” –“Que la Fuerza te acompañe”, referencia directa a la saga de George Lucas.

Otras versiones dicen que la elección de este día es por la similitud fonética en inglés con la frase emblemática de la saga, ya citada anteriormente. “May the Fourth be with you” - “Que el 4 de Mayo te acompañe”. Sea cual sea el motivo hoy es el Día de ‘Star Wars’ ¿y eso qué significa? Que se viene maratón de una de las mejores sagas de la historia del celuloide de esta galaxia. Y para hacerle frente a este reto hablamos con todo un profesional en la materia, Diego Merayo, creador de la cuenta 'Te lo cuento sin spoilers'.

El amigo que te recomienda qué ver

Diego es un berciano que lleva 20 años trabajando en la cadena SER de Castilla y León, y doce haciendo el programa de los fines de semana ‘A vivir, que son dos días Castilla y León’. “Siempre me ha gustado meterme en proyectos que tienen que ver con la comunicación. Yo empecé en la radio, y espero seguir aquí, pero me he ido adaptando a las tendencias. He hecho blogs, tengo vídeos en YouTube -incluso hicimos una serie con los compañeros de la universidad- y cuando han aparecido las redes sociales, pues ahí me he metido de cabeza, con ganas de aprender otras formas de comunicar y así es como entré en las redes sociales”, nos relata sus periplos en el mundo de la comunicación hasta llegar a ser un referente en el sector audiovisual con sus recomendaciones.

Actualmente, cuenta con el premio ‘For You Fest’ revelación del 2022 de TikTok. Sus comienzos en esta red social no fueron fruto de estar encerrado durante la pandemia. “En la pandemia yo tuve mil ideas porque me confiné solo a muchos kilómetros de mi familia, pero me dije: 'Diego, frena. No es el momento de meterte de lleno en esto'. Y es que las redes sociales para mí tienen cosas muy buenas, pero también tienen otras negativas, como puede ser el ‘hate’ -odio- que te suele llegar en comentarios”, explica la decisión de por qué esperó hasta diciembre de 2020 para crear su cuenta, ‘Te lo cuento sin spoilers’. “Empecé subiendo vídeos a YouTube, porque TikTok todavía no lo entendía muy bien. Pero no hay nada mejor que entrar de lleno en una red social para aprender a manejarla y poco a poco me fue animando a subir vídeos cortos hasta hoy”, comenta. Hasta hoy, que como decimos, tiene el premio revelación de TikTok, donde la red social les propone, pero la propia comunidad es la que nos elige.

El cinéfilo diurno

“He dejado de ver series y películas por placer porque ahora pienso: ¿esta serie le gustará a mi comunidad? ¿Esta película merece la pena recomendarla?”, confiesa. Es normal que muchas veces le veamos yendo al cine a ver el último estreno en sesiones matinales o que, mientras otros estamos con la legaña puesta y el café en la mano, él ya esté dando al play desde las ocho de la mañana. Y es que el día de Diego se reparte entre su trabajo en la radio y en ver todas las series y películas posibles, asegura que ha perdido la cuenta de las que ve a la semana, para poder llenar sus redes de buenas recomendaciones. Siempre positivas, eso sí, porque respeta mucho el trabajo que hay detrás de cualquier producción y de todos los profesionales, “lanzar una opinión negativa a veces puede condicionar a muchas personas y al final es el trabajo de un grupo de personas que han trabajado mucho y que han gastado sus dineros y sus cosas como para que yo vaya a destrozar nada sin ser experto”, opina. Y asegura que lo que no le gusta lo tiene guardado en un cajón.

Pero en ese cajón lo que no encontrarás serán títulos de thrillers ni de misterios, al menos no muchos, ya que es uno de los géneros favoritos del tiktoker. Así que no es de extrañar que sienta predilección por ‘La ventana indiscreta’ de Alfred Hitchcock, que la descubrió un día de pequeño que estaba enfermo -al más puro estilo del niño de ‘La princesa prometida’-, o la serie ‘Fringe’ de J.J. Abrams -creador de ‘Perdidos’- una especie del ‘Expedientes X’ más actualizada, que salió en 2010 en FOX y ahora está disponible en HBO. Aunque también reconoces que “hay algún día que tengo el día tonto y me pongo una comedia romántica, pero yo por elección propia no voy a ver esta comedia romántica. En cambio, sale un thriller y estoy deseando que lo publiquen para darle al play”.

El consumidor de historias

Cuando entramos en materia de hablar Star Wars, Diego reconoce que es una saga que no te puedes perder. “Me gustan, pero no soy fan. No soy fanático de nada en concreto. Sin embargo, yo creo que Star Wars es, para los que nos gusta la ciencia ficción, una saga que hay que ver sí o sí”, reconoce. En su opinión, las sagas tienen que trabajarlas muy bien para que no terminen desgastándose. “Yo soy consumidor de las sagas porque me gustan las segundas partes, las terceras partes, o sea, porque sobre todo me gustan las historias y me gusta que continúen”, puntualiza.

Salen en la conversación grandes nombres como ‘Harry Potter’ o ‘El Señor de los anillos’, pero Diego nos sorprende con otro título, “se me viene a la cabeza, la de ‘Scream’, no es la mejor, pero se ríe de sí misma, del género de terror, de los ‘slasher’ -subgénero del cine de terror- y se ríe, incluso, de nosotros, de los espectadores, que somos a veces como insufribles, pidiéndoles a los directores que hagan las películas lo que nosotros queremos. Y creo que eso lo hace muy bien ‘Scream’”.

El más grande de los placeres: peli/serie, sofá y manta

Diego reconoce que cuando se prepara para una buena maratón de pelis o series compra muchas cosas para comer. Empieza con mucha ansía, pero luego se satura y lo que quiere es estar atento a lo que está viendo para contarlo en redes sociales. “La verdad es que no hay cosa que más me guste, hasta en verano, que un fin de semana de peli o serie, sofá y manta. Me la pongo por encima y ese ratito para ti de escoger una serie o una peli, decidir que la vas a ver, que la quieres degustar en todo el fin de semana. Le das al play y resulta que te gusta, que te engancha y sigues hasta el final. Para mí eso es uno de los grandes placeres”.

Si tú también sueñas con ese momento, eres de los nuestros, así que ya estás listo para recibir la instrucción definitiva para afrontar una maratón sin morir en el intento. Diego, atento tú también, que seguro que algún ‘tip’ -truco imperdible- te lo quedas:

Prepara el espacio:

Lo primero que debes hacer es preparar el espacio adecuado para ver las películas o series. Elige un lugar cómodo con suficiente espacio para sentarte o acostarte. Asegúrate de tener un buen sistema de sonido o unos buenos auriculares para disfrutar al máximo del sonido. Si tienes una televisión grande, ¡mejor aún!

Truco: baja las persianas para conseguir una sensación más inmersiva y no perderte ningún detalle. Tu casa puede ser la sala de cine perfecta.

Planifica tus horarios:

Asegúrate de tener suficiente tiempo para ver toda la saga o serie completa. Si es una saga de películas, probablemente necesitarás muchas horas o incluso días. Si es una serie de televisión, puedes planear ver unos cuantos episodios por día o incluso todo en un solo día. Lo importante es que planifiques tu tiempo para evitar interrupciones innecesarias.

Truco: pon el teléfono en modo avión. No estás para nadie.

Consigue comida y bebida:

No puedes ver una maratón sin comida y bebida. Prepara tus snacks y bebidas favoritas para disfrutar durante toda la maratón. Trata de elegir alimentos saludables que te ayuden a mantener la energía y no te hagan sentir pesado o con sueño.

Truco: tú y yo sabemos que no vas a optar por las opciones más saludables, pero entre todas las ‘guarrindongadas’ los aperitivos de maíz, como las palomitas, son los menos malos.

Haz una pausa:

Aunque quieras ver toda la saga o serie de una vez, es importante que hagas una pausa de vez en cuando para estirar las piernas, ir al baño o simplemente tomar un descanso. Venga, ahora puedes revisar tu teléfono por si tu madre te ha escrito. Puedes aprovechar estos momentos para hacer una breve caminata o incluso hacer un poco de ejercicio para mantenerte activo y evitar la fatiga.

Truco: abre la ventana o sal al balcón para airear las neuronas.

Comparte con amigos:

¿Por qué hacer una maratón solo? Si tienes amigos que también son fans de la saga o serie, invítalos a unirse a ti en la maratón. ¡Será aún más divertido y emocionante ver las películas o episodios juntos!

Truco: puede ser una prueba para vuestra relación, de amistad o de pareja, así que decide bien con quién compartirás tu experiencia.

Siguiendo estos consejos y siguiendo a ‘Te lo cuento sin spoilers’, podrás hacer una maratón perfecta de tu saga o serie favorita sin morir en el intento. Pequeño Padawan listo estás para sumergirte en el mundo épico de ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘El Señor de los Anillos’, ‘Vegadores’, ‘Indiana Jones’, ‘Juego de Tronos’, ‘Stranger Things’ ‘Fringe’ ‘Scream’… Así que solo me queda desearte: que la fuerza te acompañe.