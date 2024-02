Ancestral Antruejo de Carrizo de la Ribera, declarado de Interés Turístico Provincial

Carrizo de la Ribera cuenta con uno de los calendarios de Antruejo más extensos de la península, prolongándose durante varias semanas pero cuyos actos centrales se compendian en el fin de semana previo al martes de Carnaval, arrancando con el Sábado Fisolero que este año es el 10 de febrero. Sin embargo, son muchos los eventos que han conseguido hacer de esta festividad invernal una Fiesta de Interés Provincial declarada de manera oficial, reconocimiento así el esfuerzo que realiza la Asociación Cultural La Trepa con la colaboración del Ayuntamiento de Carrizo y la Junta Vecinal.

Los eventos arrancaron el pasado sábado 27 de enero con el Día de Compadres, si bien es cierto que durante todo el otoño e invierno ya se empiezan a confeccionar los diferentes trajes y mázcaras características del antruejo en los diversos talleres realizados por la Asociación Cultural La Trepa. El día 2 de febrero las mujeres de la localidad celebraron el Día de Comadres, tal y como manda la tradición.

Durante estas fechas se celebran filandones donde se intercambian diversos aspectos y anécdotas del antruejo sobre todo en el tema musical y de los cantos y Tetumbos que se desarrollan en el antruejo.

Viernes Llardeiro

El viernes 9 se celebra el Viernes Llardeiro, donde vestidos de blanco, con calzón y camisa tradicional de hombre, la comparsa del Tetumbo y el Carro de la Tarara tirado por un burro, recorre en horario de noche las diversas calles de Carrizo de la Ribera, con su habituales cantares sarcásticos haciendo un repaso a lo acontecido en el pueblo durante el año. Ese acto es de los más característicos y singulares del antruejo de Carrizo.

Para el sábado día 10 llega el momento del Sábado Fisolero, día grande del antruejo de Carrizo: como viene siendo costumbre desde principios de siglo se coloca El Santo Antruejo en el barrio de la Campaza con su Tetumbo a los pies. Al atardecer por las calles del pueblo, desde las Eras hasta la Plaza Mayor, deambulan personajes ancestrales y aterradores como La Gomia, que roba los sombreros y boinas a los hombres, asusta a los niños y, ¿por qué no?, también a alguna moza recatada.

Cuando el sonido inconfundible de las esquilas de los cintos inunde el ambiente sabremos que la llegada de los guirrios será inminente. Podrán verse sus mázcaras con el movimiento y el color de sus abanicos. Acompañarán a estos los Toros formando un tándem ritual.

Por las calles de Carrizo también se podrá ver a los enciscadores, que, con vestimentas andrajosas que armados con ceniza, mancharán y enciscarán, así como también al Hombre de la Cancilla, la Tarara, gitanos, curas,… Y de repente, cuando nadie se lo espera, tal vez, aparezca El Pellejo. No se rige por ninguna norma, no tiene piedad, no hay ley para él. Infunde temor, te agarrará, te tirará al suelo, te robará tu bolso. Cuando llega El Pellejo reina el caos y tan pronto como aparece, desaparece, todo ello amenizado por música tradicional. Finalizan los actos de la plaza Mayor con la chocolatada y con la fiesta de la Cernada.

Todavía el martes

El domingo 11, los niños en edad escolar representan el Rey de Gallos, según lo documentó Cayetano Álvarez Bardón y recuperado gracias al trabajo de Alberto Flecha.

Y finalizan los actos con el tradicional Trago para el mates 13, momento en el que la Junta Vecinal desde mediados del siglo XVIII entrega a cada vecino una cantidad de vino y ofrece una merienda para todos aquellos vecinos que se acerquen, financiado con los pastos que la pedanía alquilaba.

El Antruejo de Carrizo se ha convertido por derecho propio en un referente de los carnavales rurales en la provincia por conservar aquellos aspectos que lo diferencian del resto y por mantenerse auténtico y tradicional gracias a sentimiento de orgullo que genera en sus vecinos los cuales están meses preparándose para esta gran fiesta.

PROGRAMA

Sábado 27 de enero. Día de Compadres.

Viernes 2 de enero. Día de comadres.

Viernes 9 de febrero. Salida a partir de las 19.00 horas por las calles con la Ronda del Tetumbo y el carro de la Tarara.

Sábado 10 de febrero. A partir de las 18.00 horas, desfile por las calles hasta la llegada a la Plaza Mayor, baile y chocolatada. A partir de las 20.30 horas, Fiesta de la Cernada.

Domingo 11 de febrero. A la 13.00 horas, representación con los niños del colegio del Rey de Gallos.

Martes 13 de febrero. A las 17.00 horas, Trago ofrecido por la Junta vecinal a los vecinos del pueblo.

Todos los días, exposición de los trabajos del alumnos del colegio en la Casa de Cultura.