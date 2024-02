Vox cambia de postura en horas y vota en contra de la declaración de apoyo de la Diputación de León al campo

La Diputación de León no apoya sin fisuras las protestas del campo, que entre otras cosas no solo fueron de los primeros lugares de España en convertirse en masivas tractoradas sino que consiguieron batir todos los récords de tractores bloqueando la ciudad con más de 1.000 vehículos.

Y es que el único diputado provincial de Vox, Fernando Prieto Olite, votó esta mañana en contra de una declaración institucional de apoyo al sector primario y a su lucha contra las políticas y restricciones principalmente europeas.

De este modo, la declaración se aprobó por abrumadora mayoría, con todos los votos del PP, que promovía el texto, y de PSOE y UPL que cogobiernan en el Palacio de los Guzmanes, pero no por la esperada unanimidad. 24 votos a favor y 1 en contra, el voto de Vox, resumió el presidente tras alzarse las manos en este punto del Pleno ordinario de este miércoles.

Tanto PSOE como UPL, de hecho, afearon públicamente al representante de Vox que cambiara el sentido de su voto en apenas unas horas, ya que desvelaron que en la reunión de Junta de Portavoces Prieto Olite sí había votado a favor de esta declaración. “Tenemos todos claro por qué ha cambiado usted el sentido del voto”, le espetó el portavoz socialista, Santiago Dorado, instándole a que “no se haga usted más daño” intentando justificarlo.

“Órdenes de Madrid”, lo quiso dejar evidente el presidente de la institución, Fernardo Álvarez Courel. Mientras, por UPL, Valentín Martínez defendió que en este tipo de manifestaciones públicas de apoyo “debemos estar todos a la altura de las circunstancias”.

El aludido, el diputado de extrema derecha, insistió en dos intervenciones suscribir le texto, es decir, “respaldando sin fisuras las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la provincia por el carácter estratégico y su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural”, como rezaba la propuesta popular. Pero por dos veces también se escudó en que “en la Diputación, desgraciadamente, no tenemos la capacidad de luchar y vetar los problemas” que sufren agricultores y ganaderos.

Dijo además que su 'no' al texto consensuado era “para llamar la atención” y que esa atención se dirigiera hacia Bruselas: “Seguro que los 25 defendemos el sector primario. La pena es que no tenemos la capacidad de poder hacer. Es la forma de decir que estos acuerdos se toman en Europa y que allí se debe votar por los intereses del sector primario; no a favor de grupos de poder”, se enrrocó.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la oposición, David Fernández, celebró el respaldo casi unánime logrado a la iniciativa, basada en una moción presentada por su grupo hace ya casi un mes. El PP fue el primero en aprovechar la fachada, por otro lado protegida, del Palacio de los Guzmanes en el centro de la ciudad para instalar hace semanas una pancarta en apoyo de las protestas del campo, a lo que Vox también colocó otra en el exterior de su despacho.