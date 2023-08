Los vecinos de 'Estrella de Izar' denuncian que llevan tres meses sin servicio de correo

Los vecinos de la urbanización de Estrella de Izar denuncian que llevan casi tres meses sin servicio de correo. “Un hecho grave que se viene produciendo desde hace ya tiempo, y que Correos no parece querer solucionar”, aseguran en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

En dicha Urbanización situada a la vera de la carretera de Asturias en el término municipal de Garrafe de Torío, cerca de 200 personas “y por lo tanto más población residente que muchas localidades de la provincia de León”, afirman los afectados. Según ellos “lleva mucho tiempo sin que Correospreste servicio alguno de reparto de la correspondencia ordinaria”. “Ello nos parece un tema grave de incumplimiento legal del deber básico de Correos de atender a la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia, cuando más Estrella de Izar es un núcleo poblacional cercano a la ciudad de León, perfectamente urbanizado, con nombres de calles y números de domicilios claramente establecidos como en el resto de las poblaciones”, critican.

“Lejos de solucionarse esta anomalía, cuando recientemente la urbanización se ha integrado totalmente, en cuanto a la prestación de servicios, en el ayuntamiento de Garrafe de Torío, Correos sigue sin prestar ningún día de la semana el servicio de reparto de la correspondencia ordinaria: tal es la dejación de funciones de Correos y la gravedad del incumplimiento de sus funciones, que está obligando a los vecinos que quieran saber si por casualidad tienen alguna carta que debiera llegarles a su domicilio en Estrella de Izar, a desplazarse hasta una oficina de Correos de la capital leonesa y preguntar a ciegas si hay algo para ellos”, denuncian.

El comunicado indica que aunque “el Ayuntamiento de Garrafe de Torío ha planteado a Correos el sinsentido e ilegalidad de esta situación”, tampoco se ha obtenido respuesta satisfactoria hasta el momento, salgo “la surrealista ocurrencia de colocar unos buzones a la entrada de la población, algo a lo que nos negamos rotundamente pues como vecinos tenemos el mismo derecho que cualquier otro habitante de la provincia a recibir las cartas en nuestro domicilio y no tener que ir a la entrada del pueblo a buscar en un buzón, lo que cualquier persona entiende como absurdo, y discriminatorio, a la par que ilegal”.

Los vecinos denunciarán a las instancias oficiales oportunas esta discriminación: “Entendemos desde Estrella de Izar que esta situación es totalmente ajena a derecho”, afirman, “para pedir responsabilidades, pues se está conculcando, entre otras, la Ley 43/2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que en su Título II artículo 8 establece que los usuarios tendrán derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional”.

El alcalde de Garrafe (IU) critica que el servicio no se ofrece desde el 15 de mayo y exige solución

Por su parte, en nota de prensa enviada por IU, el alcalde de Garrafe de Torío denuncia el nulo servicio de correos en la Urbanización Estrella de Izar y anuncia que no descarta movilizaciones si Correos continúa negando un servicio adecuado a estos 200 habitantes.

Miguel Flecha, alcalde de Garrafe de Torío, tras una serie de misivas por carta postal, correos electrónicos e innumerables llamadas telefónicas muestra públicamente que está perdiendo la paciencia con la Empresa Correos, que simplemente se niega a repartir el correo en esta urbanización de Riosequino de Torío desde el 15 de mayo.

Son numerosas las quejas recogidas por este Equipo de Gobierno municipal, confirma Flecha, que obligan a los habitantes de la urbanización a desplazarse hasta León para recoger sus cartas, que no sus paquetes, por berlanguiano que pueda parecer. “La situación de cerrazón y excusas desde la Unidad de Reparto de Correos obligan a tomar medidas más drásticas de presión. No es tolerable que el propio pueblo de Riosequino de Torío reciba el correo con normalidad y esta urbanización, pública y abierta, con callejero y numeros en vigor no tengan servicio”, critica.

“Desde Correos León han intentado justificarse negando lo evidente, que las casas tienen buzones como cualquier otra, y la semana pasada anunciaban al alcalde que alguien vendría de Madrid a comprobar la situación. Estos anuncios vacíos no nos sirven, de hecho, la Junta de Gobierno Municipal acordamos denunciar públicamente esta situación y solicitar la mediación de la Subdelegación del Gobierno”, adelanta. Miguel Flecha anuncia además que él mismo pedirá una reunión urgente con el presidente de Correos en Madrid, “para ahorrarles un viaje que no parece tener ganas de hacer su empresa”.

“Dependiendo de que Correos entre en razón, para ayer, pasaremos a las movilizaciones ciudadanas. Ahora que tanto se nos llena la boca hablando de la España Vaciada, es el momento de tomar medidas para dotar de los mínimos servicios públicos a nuestros pueblos, y eso se hace con hechos, no dejando a 200 personas sin correo diario”, termina.