El Instituto de Carrizo adoptará el nombre de la científica leonesa María José Alonso

El IES (Instituto de Educación Secundaria) Santa María de Carrizo pasará denominarse Doctora María José Alonso, científica leonesa natural de la localidad y reconocida con el Premio Nacional Juan de la Cierva en 2021. La Consejería de Educación del Gobierno autonómico autorizó el pasado 26 de febrero el cambio de denominación, un acuerdo que este jueves se ya publicado en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Nacida en Carrizo de la Ribera el 22 de diciembre de 1958, María José Alonso es catedrática de Biofarmacéutica y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela, donde entre los años 2006 a 2010 fue vicerrectora de Investigación e Innovación. Trabajó como científica visitante en la Universidad de Paris XI, (1986-87), en la Universidad de Angers, Francia (1989) y en el MIT, Estados Unidos, durante 1991-1992 y en 2012.

Alonso ha recibido más de una treintena de premios, entre ellos la Medalla a la Excelencia en Investigación y Educación otorgada por el Gobierno de España, el Premio Jaime I, la Medalla Castelao que concede la Xunta de Galicia, y otros premios otorgados por organismos y fundaciones científicas. Y es referente del CiMUS (Center for Research in Molecular Medicine and Chronic Diseases o Centro para la Investigación de la Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas en español).

Contra la orden publicada por Educación, un trámite que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer a partir de este viernes y por un plazo de dos meses recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.