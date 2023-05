Zapatero irrumpe en la campaña en la provincia de León, “una tierra de trabajadores y demócratas”

“Se me agolpaban los recuerdos cuando me acercaba a Cistierna, cuando he recordado sus calles, las caras entrañables de compañeras y compañeros, y debo subrayar que Nicanor, que Cistierna, es municipio de trabajadores y de demócratas. Aquí se sienten las ideas políticas, aquí se sienten las ideas con nobleza, los valores, los ideales”.

Con estas palabras, y con un recuerdo especial para el exalcalde Carlos Álvarez, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha arropado por la mañana las candidaturas del Partido Judicial de Cistierna, junto al alcalde y candidato a la reelección Nicanor Sen, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.“Todos los compañeros y compañeras que hoy nos encontramos aquí vamos a seguir velando incansablemente por esta bella tierra que es la Montaña Oriental Leonesa”. Por la tarde le tocó el turno al candidato socialista de La Bañeza, José Miguel Palazuelo.

La comitiva ha recorrido algunas de las localidades de la zona, apoyando a los candidatos que se presentan bajo las siglas socialistas y poniendo en valor su valentía, ya que “en la política municipal uno no se puede esconder”.

“Los alcaldes son los encargados de proporcionar la primera ayuda a un vecino que la necesita. Es la base de todo lo demás. Por eso, es importante que personas honradas como Nicanor Sen en Cistierna sigan al frente de sus municipios, para mantenerse al lado de las personas”, ha declarado Zapatero, animando a los habitantes de la montaña a votar el 28 de mayo a los candidatos que “dejan a parte sus intereses personales para luchar por los de sus vecinos y vecinas”.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha agradecido el firme compromiso de Zapatero, “cuando era presidente de España” y ahora “como el mejor embajador” con proyectos e iniciativas cuando los compañeros del partido le solicitan. Cendón también ha mostrado su confianza hacia las personas que asumen el reto de presentarse como candidatos a sus Ayuntamientos, rechazando a los partidos y políticos que “solo se alegran cuando algo sale mal, que no aplauden los proyectos, las iniciativas, y las oportunidades que trae el PSOE”.

El líder leonés ha hecho hincapié en el punto de inflexión producido hace cuatro años, cuando el PSOE recuperó la Diputación de León, y “marcó un cabio de rumbo de 180 grados”. “Un cambio de rumbo que ha permitido que nuestros pueblos tengan conexión de alta velocidad, con banda ancha, que el patrimonio se haya puesto en valor, y que se hayan movilizado más recursos que nunca para municipios y Ayuntamientos. Hemos recuperado el pulso en la provincia, tenemos más cotizantes en la Seguridad Social que antes de la pandemia”, ha matizado.

Por todo esto, Cendón ha indicado que “no me cabe duda de que los habitantes de la Montaña sabrán valorar a otro vecino, que vive en el territorio, con sus mismas preocupaciones, que está luchando día a día para que las cosas salgan bien”.

El alcalde de Cistierna y candidato a la reelección, Nicanor Sen, por su parte, ha agradecido todo el apoyo recibido y ha asegurado que “tenemos la fuerza y la energía para conquistar los ayuntamientos que no tenemos”. “Ha sido un mandato muy difícil, a causa de la pandemia y de la crisis de la guerra de Ucrania, pero el cariño es lo que nos anima a seguir trabajando por nuestros vecinos y vecinas con un equipo de personas con ilusión,honestas y colaborativas con toda la acción social de nuestro municipio”.

Sen ha mostrado su compromiso y responsabilidad para continuar avanzando en mejoras para Cistierna. “Vamos a seguir trabajando por nuestros pueblos como hacemos los socialistas y los progresistas; con compromiso y honradez”.

Tras la visitaal Museo del Ferroviario de Cistierna, y después de recorrer las calles del municipio junto a la candidatura, los representantes socialistas se han desplazado a Sabero, para seguir recogiendo inquietudes y demandas de la zona.

En la localidad han mantenido un encuentro con el candidato socialista a la Alcaldía, Roberto Escanciano, quien ha mostrado su interés y compromiso, con multitud de ideas para desarrollar “un proyecto que aporte oportunidades para alcanzar un plan de vida con las mismas ventajas que en cualquier otro punto de la provincia”. “Estamos abiertos a las necesidades de los habitantes de Sabero, y vamos a luchar por los derechos, por la eficacia y por el progreso del mundo rural, por nuestro patrimonio y por nuestra identidad cultural”, ha finalizado Escanciano.