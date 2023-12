El PP nacional elige a la leonesa Ester Muñoz para confrontar con el ministro Óscar Puente en el Congreso

La estrategia de dureza y confrontación, al menos dialéctica, en la que se ha embarcado el Partido Popular (PP) en el arranque del nuevo Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez está llamada a hacer saltar chispas en el Congreso de los Diputados. Y buena muestra de ello ha sido la primera interpelación que ha recibido el nuevo ministro de Transportes, el socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en la que ha sido también la primera sesión de control al Gobierno.

Esas chispas han saltado cuando quien ha elegido el PP para controntar con él ha sido la leonesa Ester Muñoz, presidenta provincial de la formación y nueva diputada en el hemiciclo.

Muñoz tildó de “abrupta” la llegada de Puente al Gobierno en su pregunta parlamentaria, aprovechando para atacarle llamándole “feminista de boquilla y machista de libro” y asegurar que algunas de sus últimas declaraciones han sido “vacías en el fondo y bochornosas en las formas”, en referencia en ambos casos a que Puente comparó la Ley de Amnistía con un embarazo no deseado, aunque también sobre recientes pactos que se anuncian con los independentistas en Pamplona.

🎥 Esther Muñoz (PP), a Óscar Puente: "¿Usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Es usted un feminista de boquilla y un machista de libro"https://t.co/ZsYwdzn16w pic.twitter.com/2trUXai5sP — Cadena SER (@La_SER) December 13, 2023

“Tengo tres de las condiciones que más detesta. Soy mujer, soy de derechas y soy leonesa”, espetó la diputada nacional al ministro, recordando llevar a gala “llevar muchos años bloqueada” en redes sociales por el político socialista y antes de asegurar que “los españoles no se merecen pagar el sueldo de un personaje circense a tiempo completo y de ministro a tiempo parcial”. En ese tiempo, de paso, le indicó que “si no sabe por donde empezar” como ministro “hágalo por León, que llevamos cinco años sin recibir inversiones del Gobierno, desde que ustedes están en el Gobierno”.

Las chispas también saltaron con la réplica de Óscar Puente, que tampoco se mordió la lengua para rebatir su “abrupta” forma de estrenarse en su cartera ministerial. Él más bien consideró que el estreno ha sido “triunfal”, tras desconvocar una huelga en apenas unas horas, estrenar la alta velocidad a Asturias que pasa por León, presidir una reunión europea de transportes o poner en marcha el primer tren electrificado en la historia de Extremadura, todo ello en sus primeros 15 días.

«Usted lo llama abrupto. Yo lo llamo caer de pie, aunque alguno lo llamaría estreno triunfal. Imagínese, si esto ha sido en quince días, lo que les espera a ustedes en cuatro años. Ármense de paciencia. Lo que es abrupto es el aterrizaje de su líder de filas (en referencia a Alberto Núñez Feijóo) desde las nubes de la demoscopia al duro suelo de las urnas», replicó.

📺 TV en DIRECTO | Óscar Puente: "Veo que siguen escocidos en el PP. No hagan caso con los que dicen que lo que escuece, cura. Pongan pomadita" https://t.co/dgOSXWirAT pic.twitter.com/m96nGxUTA8 — EL PAÍS (@el_pais) December 13, 2023

“Veo que siguen ustedes escocidos con aquella tarde del 26 de septiembre de este año. Yo les recomiendo que no hagan caso a esos que les dicen que si escuece es que cura, porque cuando ya pasa tanto tiempo, si sigue escociendo es que la herida se ha abierto y se está infectando. Pónganse ustedes pomadita y pasen página cuanto antes, señores del Partido Popular”, añadió en su intervención.

Puente llamó “desconocertantes” los mensajes de la leonesa: “Dijo que yo iba a ser el ministro que no iba a hacer nada por León; al dia siguiente, el ministro que iba a (poner fin al) bloqueo supuestamente existente de lalínea (férrea) Astorga-Plasencia; y hace unos días me ha enviado una carta pidiéndome una reunión para que desbloquee 18 proyectos de León; con esta evolución, desde la bestia negra a quien va a resolver todos los problemas de León, que usted vendría aquí a ofrecerme sus consideraciones más distinguidas... Le agradezco que me haya ahorrado usted este bochorno, señora Muñoz”.