Ciudadanos conforma su cartel electoral en León con la idea de ser decisivos en el Ayuntamiento

Con Justo Fernández al frente de la nueva candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de León, se ha presentado de manera oficial este jueves una lista que se plantea trabajar “por y para León, que cree en León y sus posibilidades” y con la que la formación, por encima de todo, sale para ser decidiva será decisiva en el gobierno municipal en el próximo mandato.

Fernández estará secundado en el número dos por Gemma Villarroel, la actual presidenta de Ciudadanos Castilla y León, así como la todavía portavoz en el Ayuntamiento de León y diputada porvincial, que ahora da este pequeño paso atrás en una candidatura que han querido destacar como cremallera en cuanto al género de sus integrantes y en la que destacan la profesionalidad de sus integrantes, los de cabeza ya con experiencia en la política.

Justo Fernández quiso alejarse del ruido nacional, insistiendo en que se tiene que centrar el debate en el municipalismo porque lo que se elije en este caso es León capital y su futuro. “No hablamos de Sánchez ni de Feijóo. Aquí hablamos de León y de los problemas de la ciudad y de nuestros vecinos”, defendió, recordando que José Antonio Diez, el actual regidor socialista, es quien en los últimos cuatro años sólo “ha dejado a los leoneses una ciudad más sucia, con menos luz, menos empleo y la sangría poblacional campando a sus anchas”, mientras “no ha cumplido ni una sola de sus promesas electorales, ha gobernado con actitudes reprochables como su viaje personal a Catar o ha protagonizado el ”dedazo“ del gerente del Ildefe.

Por el otro lado, señaló Fernández, está el PP leonés, centrado en sillas y riñas internas y no en los verdaderos problemas de los leoneses. “Muestra de ello es que han sido los cuatro concejales de Ciudadnos la única oposición al equipo de gobierno frente a un PP desaparecido y una UPL que ha sido la muletilla del PSOE”. Y, como toca hablar de León, Fernández ha advertido que “a mí a leonesista no me gana nadie”.

En cuanto al programa, aseguran que se centra en problemas como la limpieza, la falta de empleo, el estado de los colegios y las necesidades de las familias. Junto a Fernández y Villarroel completan la lista hasta los diez primeros puestos Antonio Pérez, Óscar Carracedo, María del Carmen García, Javier Panizo, Elena Lafuente, Luis Merino, Laura Huerga y José Miguel Fernández.