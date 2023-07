Cendón (PSOE): “Nos jugamos avanzar o retroceder 10, 20, 30 o 40 años en nuestro país y no hay más alternativas”

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León, se muestra seguro de que los socialistas volverán a ser el partido más votado en la provincia de León el próximo domingo. El líder de los socialistas leoneses defiende los proyectos e inversiones puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez pese a reconocer que en algunas ocasiones los tiempos se han alargado hasta hacerse una realidad, “Necesitamos volver a ganar las elecciones para que siga gobernando el PSOE para culminar todo lo que puso en marcha”.

El PSOE llega a estas elecciones tras ganar en votos por la mínima las municipales pero perdiendo poder a manos del PP, viendo como el leonesismo se mantiene en senda ascendente. Mientras se decide el gobierno de la Diputación, ya después de las elecciones, insiste en el peligro para León de un gobierno de PP y la ultraderecha, por la pérdida de derechos y el riesgo de ver proyectos como Torneros en un cajón como sucedió con el Gobierno de Rajoy.

¿Cuál es el balance que se hace desde el PSOE hacia la provincia de León de estos cuatro años de gobierno?

Es un balance positivo en varias materias. La primera, la legislativa. Se ha tenido en cuenta las necesidades que tiene la provincia de León. Quiero poner en relieve la revalorización de las pensiones del 8,5%, la subida del salario mínimo, evidentemente todo el escudo social que se ha desplegado y que hoy podemos decir con orgullo que tenemos más de 8.000 cotizantes más a la Seguridad Social que cuando llegamos al gobierno, con empleos de mejor calidad, y hemos puesto en marcha un proyecto de reindustrialización de la provincia de León, con varios ejemplos como las noticias de las empresas que se van a localizar en La Robla y también en la comarca del Bierzo.

Por otro lado, todos los proyectos que había paralizado el Partido Popular se han vuelto a retomar. Hoy podemos hablar como realidad del Centro de Regulación y Control de la Alta Velocidad, podemos hablar con la segunda fase del Parador de San Marcos, podemos hablar con el desbloqueo del Teatro Emperador, de la plataforma logística de Torneros, del Corredor Atlántico, de la vía que va a permitir que las mejoras del Lazo de Manzanal comuniquen por vía férrea a León y a Ponferrada en menos de una hora. En definitiva, medidas que con el relanzamiento del Incibe y de la Ciuden pueden hacer que pensemos de una forma optimista en el futuro de esta provincia.

¿Pero cree que este balance positivo que defiende los ciudadanos lo ven porque en las últimas elecciones el PSOE ha perdido poder municipal?

Creo que la gente, lo que percibo en la calle, sí valora positivamente lo que ha hecho el Gobierno de España. De hecho, no hay ni un solo argumento para decir que el Gobierno no ha trabajado por esta provincia y por este país. Hay numerosos ejemplos en todas las materias y reto formalmente, y lo hago con mis contrincantes del Partido Popular, que analicen un poco la repercusión que ha tenido este Gobierno con una pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania para esta provincia y para este país. El balance es altamente positivo y creo que los ciudadanos lo sabrán valorar.

No obstante, hay proyectos que dependen del Gobierno nacional que se han quedado varados. Por ejemplo, la llegada de Feve a la ciudad de León o los avances de Torneros pero seguimos sin verlo como realidad ¿Eso puede influir en el electorado de cara a las votaciones de 23J?

Creo que el electorado ha percibido el cambio, el cambio de iniciativa y de proyectos. Todos los proyectos, y lo digo con total convicción, que ha tenido esta provincia tienen la firma de gobiernos socialistas y han venido impulsados por el Gobierno de España. Feve ha recibido una inversión de más de 30 millones de euros. Hoy tenemos un reglamento a falta simplemente del trámite del Consejo de Ministros que ya es conocido y es público. Tenemos presupuestos para la plataforma logística de Torneros, más de 20 millones y un proyecto de desarrollo y de futuro. Evidentemente la política y los proyectos tienen sus tiempos, pero de nuevo hemos vuelto a recuperar la iniciativa y vemos cómo están avanzando. Yo tengo una máxima, que para que avance esta provincia necesitamos un gobierno del Partido Socialista.

Eso es algo que siempre has defendido, que a León le va mejor con un gobierno socialista. Pero, ¿cuáles son las propuestas concretas, si es que hay porque estamos en un debate muy nacional, que lleva el PSOE de compromisos para la provincia de León?

Evidentemente, nosotros tenemos un proyecto nacional, un proyecto de partido, pero el Partido Socialista es el único partido que también tiene un proyecto para esta provincia. Y esto lo quiero poner también en relieve. Un proyecto que quiere dinamizar esta tierra, que quiere generar oportunidades, que tiene políticas industriales tan potentes como los 500 millones de euros que recibe el Incibe para digitalización, para transformar digitalmente esta tierra y que apuesta por la ciberseguridad. Un proyecto también para la logística, que vinculado al Corredor Atlántico, pero también a los polígonos industriales que tiene esta tierra, quiere que las empresas vean atractivo el suelo industrial de esta provincia. Y por lo tanto, estamos propiciando las condiciones con la fibra óptica, con una serie de infraestructuras para que las empresas se localicen y ya hay ejemplos de todo eso. Y, evidentemente, todos los proyectos que se han puesto de nuevo en marcha, culminarlos.

En estos últimos tiempos, el debate leonesista está sobre la mesa en las elecciones políticas y en la calle. Los datos sobre la situación socioeconómica de León, y del noroeste de España en particular, la presentan como la zona más afectada por problemas como la despoblación. ¿Es partidario de un trato diferenciado hacia León en particular, al noroeste en general?

Claro, de hecho tenemos proyectos para ello. Hace unos días presentamos un proyecto importante que es el relanzamiento de la Via de la Plata que vertebra el oeste de este país y particularmente en lo que nos toca a nosotros el noroeste. Y yo creo que esa conexión del sur con el norte que va a permitir comunicar todos los ramales del corredor atlántico es algo muy positivo y tenemos que fomentar las sinergias con la raya con Portugal. Nosotros tenemos una ubicación excelente con una comunicación con Galicia y que tenemos que aprovechar sin lugar a dudas por las comunicaciones de los puertos del norte y del sur. Y esa apuesta también va un poco más allá cuando hablamos de fiscalidad. Nosotros, los parlamentarios del PSOE, hemos defendido que aunque Europa fijó unos criterios de población y particularmente de densidad de población en los que no entramos inicialmente, sí que hay zonas de esta provincia que están bajo esos criterios y nosotros queremos propiciar y eso también es algo que quiero señalar para que León, ya que tiene muchas comarcas que están bajo ese umbral, pues se ha incluido en esa línea de acciones y de ayudas.

¿Y cuál es el balance personal que hace Javier Alfonso Cendón como diputado estos cuatro años en el Congreso de los Diputados? ¿Qué ha aportado?

Creo que he aportado trabajo para todas las instituciones de esta provincia, desde la ayuntamiento y la junta vecinal más pequeña hasta el ayuntamiento más grande y he llevado los problemas de los vecinos y vecinas de León al Parlamento. Lo he hecho también en reuniones con el Gobierno de España. He intentado influir en todas las decisiones para que León esté presente en las mismas. Creo que el desbloqueo de los grandes proyectos que tiene esta tierra, el aumento de los presupuestos generales del Estado, no es casual, sino es el fruto de los que hemos sido parlamentarios de esta provincia en el Congreso y en el Senado. Y esto es algo que se ha notado. Hoy se vuelve a hablar de León, porque yo quiero recordar también que hemos tenido visitas y compromisos ministeriales como no había habido en la historia de esta provincia. Todos los ministros han pasado por esta tierra con sus carteras específicas, con sus proyectos y hemos hecho que esos proyectos de nuevo se hable de ellos, se relancen y esto no es casual. Por lo tanto, lo que hemos aportado es trabajo, trabajo y trabajo.

¿Los ciudadanos en estos tiempos en los que vivimos valoran más las sensaciones que se les venden desde los diferentes partidos o los hechos? Desde el PSOE sostenéis que se han hecho muchas cosas, pero a veces las sensaciones pueden ser otras...

Evidentemente, a un ciudadano no se le puede pedir paciencia y la gente hasta que no percibe la sustancia de esos proyectos, de esas iniciativas, pues no se las termina de creer, de visualizar. Pero claro, cuando un proyecto se pone en marcha tiene muchas etapas. Tiene una etapa inicial, tiene luego una etapa presupuestaria, tiene una etapa con una licitación del proyecto, de las obras de ejecución y tiene la etapa final que es la inauguración. Evidentemente para pasar por cada una de esas etapas ha habido un trabajo y un esfuerzo y ahora necesitamos volver a ganar las elecciones para que siga gobernando el PSOE para culminar todo lo que puso en marcha en esta legislatura. También quiero recordar que ha sido una legislatura muy compleja, primero por la pandemia y después por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Todas las medidas que se han puesto en marcha y que han beneficiado los leoneses y las leonesas no son menores y la gente en la calle me transmite que las ha percibido. Estamos en unas elecciones muy claves.

Las encuestas dicen que nos movemos en León entre volver a un bipartidismo perfecto o entrar el leonesismo en las instituciones por vez primera, en este caso sería sustituyendo a la extrema derecha. ¿Qué sensación os produciría si UPL logra un diputado en las cortes?

Yo siempre respeto el resultado de las urnas y los ciudadanos y las ciudadanas decidirán quienes quieren que sean sus representantes. Pero la realidad es que este país se juega mucho en estas elecciones y se juega a dos modelos. Un modelo que avanza en derechos, en libertades y en oportunidades, como se ha demostrado estos cuatro años de gobierno, que es el que representa a Pedro Sánchez. Y enfrente hay un partido que es el PP y otro partido que es el PSOE con el señor Feijóo y el señor Abascal que lo que están planteando es derogar los grandes avances que ha tenido nuestro país en derechos, en libertades, que están cuestionando aspectos como el cambio climático. Y esto es lo que nos jugamos, avanzar o retroceder 10, 20, 30 o 40 años en nuestro país y no hay más alternativas. Y esto también tiene que ser una reflexión. Yo por eso pido a los de los Unidas Podemos que voten mayoritariamente al Partido Socialista porque el PSOE es el único partido de progreso que tiene opciones de gobierno en este país y evidentemente se juega mucho y yo creo que estas elecciones son las más importantes de nuestra democracia porque por primera vez hay un partido, el Partido Popular y Vox, con el señor Feijóo y el señor Abascal, que están cuestionando nuestros avances. Ellos hemos visto que han cambiado sillones por derechos, han cambiado los votos en las instituciones por los derechos y las libertades de colectivos tan importantes como el 50% de la población que son las mujeres. Pero también vemos que están cuestionando aspectos como el colectivo LGTBI, también están cuestionando la libertad sindical, aspectos que están garantizados en la constitución española pero que estos partidos están poniendo en cuestión. Y hemos visto como el Partido Popular está abrazando la ideología de la extrema derecha. Y aquí está claro, o gobierna Sánchez con un gobierno de progreso o gobiernan Abascal y Feijóo.