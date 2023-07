Por hilo hasta el ovillo

Si algo tengo claro, como legionense y leonesista, es que cuando aparezcan estas letras en este medio, los votos en la urnas estarán a punto de hablarnos de la eficiencia divulgadora de nuestros políticos leonesistas, (o cuando menos de supuesto arraigo en el ser leonés) y de cuánto han puesto de forma personal y más aún colegiadamente, para intentar defender o significar lo nuestro, aquello que más directamente nos atañe, bienestar, economía y personalidad, hay que reivindicar allá en los foros madrileños cuando casi es ya un suspiro de supervivencia.

Por supuesto y de mayor gravedad, es la implicación comprensora de los leoneses, para saber lo que nos conviene, votando en el propio beneficio, como pueblo, y no el vivir acompasado, como si tal cosa, en el territorio que hemos permitido que nos colonicen desde el ente autonómico, subsumidos y degradados sin querer pensar en ello, como si lo que no se cita no existe, aunque te esté lacerando.

De los políticos ejercientes en los partidos de ámbito nacional, PP y PSOE, y los secundones que tratan de moverse con arrogancia manifiesta en tal ámbito, no podemos esperar nada los leoneses, más allá de la encerrona de siempre: “No se puede salir y hay que remar en beneficio de terceros”. Pero no lo olvidemos, nuestros políticos... ¡¡¡Están ahí por nuestra ingenua decisión o de estulticia inconsecuente!!!

Seguiremos hablando, cuando las urnas, muestren los resultados.

Estoy cumplimentando este espacio, de momento semanal, que me brinda este medio, para ser fiel a la cita, de modo que hoy lo hago tocando brevemente una inquietud que me ha quedado después de la presencia en Legio de parlamentarios europeos.

No pude observar movimientos de UPL de acercamiento al lugar de los hechos en San Isidoro, el día de autos, con autoridad y rigor sociohistórico, cuando el monarca estuvo y se fue como vino sin que nadie, desde la política, el arte, la ciencia o la historia, le calentara las orejas con el tema leonés. Por supuesto, en el momento oportuno, no digo en “medio de la plaza”, mostrándole el problema de los sojuzgados leoneses en un ente indeseado, a quien, como él, monárquicamente tiene antecedentes manifiesto de lo que nuestros reyes implantaron. Esto en cuando a lo de andar por casa, léase, nación.

En este círculo por supuesto estaban los organizadores, el PSOE nacional, con la presencia obligada, y presumo que gustosa del alcalde legionense, y sus razones partidistas, (a las que añade cierta dosis leonesista) más la presidenta del parlamento nacional que conocía, como ya he dicho en anteriores escritos, la problemática leonesa, reino y región, pero que antepone lo partidista a todos los derechos constitucionales de los leoneses, que amarrados al ente autonómico están bien, según los foráneos.

¿Qué hablaron al respecto? Lo ignoro, partiendo de que posiblemente ni lo intentaran. Del mismo modo que ignoro si por otros medios a la presidenta del parlamento le calentaron la oreja, en un ¡¡¡Escucha o escucha!!!, no puedes irte sin saber…. Tengo casi la plena certeza de que no teníamos observadores, por no decir espías, ni tan siquiera al estilo de 'Mortadelo y Filemón', para dar fe de una cosa u otra.

Falta de interés informativo por la Cuna del Parlamentariso

La falta de interés informativo, en cuanto a materia leonesa para airear entre los asistentes a tan magno acto, la tenemos en que aquellos leoneses que en defensa del parlamentarismo (lo original leonés) han estado y “están laborando” intelectualmente, y más, como Juan Pedro Aparicio y Rogelio Blanco estuvieran presentes, por falta de invitación formal, y pudieran hablar de las libertades leonesas, anticipación parlamentaria y la situación de arrinconamiento autonómico que nos destruye.

En el ámbito internacional, cuando hablamos de “andar por Europa”, tengo el temor de que también se han ido los políticos parlamentarios, no sé si otros invitados también, sin saber algo de la vida de los leoneses de hoy, representados por los legionenses, que en forma de asistentes como público, o bien provistos de vestimenta o indumentaria, junto a las más altas enseñas, coloridas y vistosas aireando historia, allí, en la plaza, estaban recordando al pueblo leonés.

No sé tampoco, si les pudo llegar a los parlamentarios, el informe bien elaborado para la ocasión por leoneses muy bien intencionados. Si hubo traductores, intérpretes o exégetas de cuanto en tan amplio documento se exponía. O fue objeto de “secuestro”, mediante gesto despreciativo.

Creo que va ya siendo hora de que alguien nos cuente esas que pudiéramos llamar interioridades, tan vitales para nosotros. ¡Yo como leonés las reclamo!

¡Ah! ¿Alguien les llegó a decir que hay un territorio leonés, que se llama Región Leonesa y está secuestrado en un ente indeseado? ¡¡¡Esto hay que decirlo en Europa, es vital y urgente, aquí en el encierro no nos espera otra cosa que la decadencia y el olvido!!!