Geografía humana

En El Quijote el hidalgo no dice el famoso endecasílabo Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, sino Con la iglesia hemos dado y Dulcinea ni aparece ni pronuncia una palabra en ninguna de las dos partes del libro. Con todas las (diminutas) reliquias de la cruz de Cristo que se asegura existen no solo no se reconstruiría un bosque, sino que ni siquiera se reconstruiría parte de uno de los travesaños. Nunca se publicó en ningún periódico sobre Lola Flores Ni canta ni baila. No se la pierdan. El metano es inodoro. Ernest Shackleton no puso ningún anuncio para su expedición. La ballena blanca es un cachalote. No hubo mohicanos. Ni últimos ni primeros: Fenimore Cooper se los inventó uniendo mohegans y mahicans, tribus que habitaban esa zona en 1757 y que todavía existen. Los cascos de los vikingos no llevaban cuernos. En el Génesis se escribe que Dios hizo a la mujer con el hueso del pene del hombre, no con una costilla y el camello (kamelos) que no pasa por el ojo de una aguja es en realidad una soga de barco. San José era un tekton: constructor, más cantero que carpintero. Superman al principio no volaba. Tanto el traje (y tamaño) de Papá Noel como el sombrero con orejeras de Sherlock Holmes son inventos de ilustradores. La Alta Edad Media es en realidad la Antigua (alt, viejo, en alemán) Edad Media. La banda púrpura de la bandera republicana representa a Castilla, cuyo pendón era carmesí. El folklore no es la cultura. La cultura espera a que el folklore deje de dar el coñazo. El mapa no es el territorio, pero, sobre todo, el mapa no puede ser mayor que el territorio. La costumbre no es la ley. La tribu no es la sociedad; la sociedad no es la comunidad y la comunidad, gracias a Dios, no es el Estado.