Factor Espacio San Feliz: ilusión, arte y recuperar el tren de vía estrecha y su estación

Se han cumplido cien años de la Estación de Matallana, y cien días del proyecto más ilusionante que he conocido, el de Héctor Escobar en la Estación de San Feliz de Torío, un espacio de Arte, abierto, excepcional, con vista en la España Rural, con el objetivo último de recuperar el tren de vía estrecha para todos. Os invito a apoyar esta iniciativa.

Conozco a Héctor desde hace años; no es de León(nació en Palencia), pero trabaja por León, como otros muchos que han visto una ciudad que se desmorona, que pierde importancia porque no tiene poder político y porque los políticos que tienen el poder no lo ejercen y lo han perdido irremediablemente; esa ilusión por León que han perdido los políticos de todo signo (excepto el actual Alcalde de León) la tiene a raudales Héctor Escobar, lo ha mostrado y demostrado a lo largo de los años en el mundo de la literatura. Ahora nos regala el Factor. Espacio San Feliz. Te aceptamos el regalo, Héctor, y te vamos a ayudar.

Voy a transcribir, para definirlo, las palabras de Cecilia Eudave, una de las mejores escritoras del mundo en narrativa de cuentos. Laureada y traducida incluso al japonés. Cecilia ha dicho:

“Estación San Feliz es un antigua estación de tren, transformada ahora en un espacio dedicado a la literatura, a la fotografía y al arte en todas sus formas.

La alegría y la belleza se desbordaron ese día; quiero expresar a Carmen Alemany y a Héctor Escobar por hacerlo posible, por el gusto de compartir juntos y con la nutrida y participativa asistencia acerca de lo inusual de mi vida y narrativa“

Han estado otros escritores de los nuestros, como José María Merino y Luis Mateo Diez; Gustavo Martín Garzo. Ha acercado al medio rural al filósofo Walter Benjamín, a través de una exposición de la fotógrafa Cecilia Orueta, a quien acompaño nuestro querido Avelino Fierro y varias conferencias sobre este filósofo alemán transcendental en Europa.

Pero quiero hablar, porque Héctor me ha transmitido esa ilusión y esa esperanza, del TREN, EL TREN DEL OLVIDO, como la ha denominado, o el tren olvidado en la España olvidada.

Este tren de vía estrecha, el Tren de La Robla se construyó para transportar el carbón de la Robla a Valmaseda. Fue una empresa privada la que puso en marcha y la que lo mantuvo. Pero le hemos declarado la guerra al carbón, destruimos obras de ingeniería espectaculares, como la térmica de la Robla, y también el tren, el de FEVE y el de la Ruta de la Plata.

No es la España Vacilada que diría Lolo, es que se está olvidando el noroeste español y se empieza por el carbón, se continúa por la destrucción de las centrales térmicas, y se finaliza por el tren que es vertebrador del territorio, como todo urbanista sabe. O viceversa.

Todavía este tren de vía estrecha une León con Bilbao; su importancia no es necesario que la ponga en énfasis, todos la conocemos.

Resulta que sus usuarios, que los tiene y les gustaría utilizarlo más, se les impide o dificulta al menos, de facto, su uso porque:

1.- Nuestra preciosa Estación de Matallana que ha cumplido cien años, como ha sido publicado en ILEÓN, no tiene conexión con el tren. ¿Dónde están nuestros políticos? ADIF Y Renfe son entidades úblicas dependientes del Estado.

2.- Hay que ir a coger el tren al apeadero de la Universidad, pero está lejos y nadie sabe dónde se coge el autobús para ir hasta allí.

3.- Averiguas la parada del autobús, o vas andando o te acercas en bicicleta o en taxi, y tomas el tren, pero no hay revisor y por lo tanto no puedes obtener tu billete y cuando quieres salir no puedes porque al no tener billete, la puerta de salida a la estación no se abre.

4.- Los horarios no son malos, pero podían mejorar.

Ahora que estamos en elecciones, que esos políticos que han dejado su poder en manos de sus jefes y no quieren ya trabajar por León, quizás deban reflexionar, empoderarse, plantar cara, luchar por su tierra, por la riqueza que siempre ha estado relacionada con el mundo rural y con la Cultura. Hay que impulsar y trabajar por nuestra tierra, el mundo rural, sin molinillos ni placas solares que la asolan y no traen riqueza ni empleos, solo traerán residuos indelebles

Héctor Escobar que NO es leonés de nacimiento trabaja por León. Imitémosle, luchemos primero por recuperar la Estación de Matallana y después nuestros pueblos, por y con la Cultura, con la posibilidad de un tren que nos acerque y nos comunique y lleve la riqueza a esa tierra denostada y olvidada, el noroeste leonés. Lo mismo pasa con el Tren de la Vía de la Plata.

A título de ejemplo, diré que la Diputación de León recibe fondos de la Junta de Castilla y León para suministrar libros para los bibliobuses y bibliotecas de la Provincia, por un importe este año de 300.000 euros, y sorprendentemente, no ha dejado ni un euro en ninguna librería de León y su provincia, habiéndose comprado fuera de la Provincia.

Intentemos recuperar la Cultura y lo demás vendrá.

Gracias Héctor, estamos contigo por la recuperación del Tren de la Robla, del Tren de Vía Estrecha. Después viene el de la Vía de la Plata.