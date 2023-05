Claves para triunfar en la EBAU

Todo el curso pensando en ella y ya está aquí. La cita con la EBAU es inminente. Así que prepara la mochila, el cuerpo y la mente con estos consejos prácticos:

1. Carga la batería a tope

Necesitas que tu cuerpo responda con el mayor rendimiento posible durante esos días, por lo tanto, mantén una alimentación saludable y rica (también puedes disfrutar un poco). Sobre todo, en los días de examen procura dormir. Si no puedes por los nervios, simplemente túmbate, cierra los ojos y respira. Es más rentable descansar y tener fuerzas para luchar en las pruebas que quedarte en blanco por extenuación.

2. Prepara tu kit de supervivencia con antelación

En estos días en los que todo puede pasar… que no te falle lo esencial: la logística. Organiza todo tu material académico para realizar los exámenes (por duplicado, si puede ser). Lleva agua para mantenerte hidratado. Evita las bebidas energéticas con cafeína, te pondrán (un poco más) de los nervios. Justo antes del examen come algo (mis favoritos: fruta fresca o frutos secos sin sal). Tu cerebro agradecerá el combustible extra durante la prueba.

3. No hables

Tal vez este consejo es el más difícil de llevar a cabo (sobre todo para algunos de mis queridos alumnos), pero es, sin duda, el mejor. Si al finalizar cada prueba entras en un bucle de comprobaciones de las soluciones o en una espiral de lamentos y lloros, estás perdiendo toda tu energía en algo que ya no tiene solución. Mi recomendación es que te enfoques en la siguiente prueba. Ya no puedes hacer nada por la anterior. Sepárate del grupo y empieza a cargar tu sistema operativo con toda la información para afrontar el siguiente reto. Si quieres, repasa tus esquemas. Visualiza a los deportistas de élite cuando se enfrentan a un partido. ¿Acaso están charlando y/o llorando por el partido anterior? No, están enfocados en el siguiente.

4. Pelea hasta el final

Eso sí, nunca, nunca te des por vencido en un examen. Piensa, escribe, intenta, repasa y vuelve a repasar. Agota todo el tiempo de la prueba. Es tuyo. Y esto es importante: cuida mucho la presentación. Lo mucho o poco que hagas, hazlo bonito.

5. No pienses en el resultado

En este tipo de pruebas nada sale como piensas (spoiler: en la vida tampoco). El resultado depende de múltiples factores. Igual pinchas en tu materia favorita y bordas otra que llevas más floja. Has llegado hasta aquí, has aprobado 2.º de Bachillerato, que no es fácil. Tu esfuerzo es lo único que puedes controlar, los resultados no. Y recuerda: una nota puede influir en tu carrera académica, pero nunca te va a definir como persona. Todo pasa, la EBAU, también.