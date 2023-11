Botines helado y sin mantas

Hay un momento clave en el traspaso de dominio del edificio Botines ya en manos de La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, a la Junta autonómica, la que fue instigadora de la transformación de ésta, la Caja (como la sincopábamos los leoneses, y su emblema era un león rampante), en Caja España, la de la Comunidad –su emblema un toro, puede que hasta pensaran en el Tordesillas, la que optó a 'capital autonómica'– intentaba así, con una gran Caja, un gran Banco, remedar a las autonomías que se preciaban de serlo.

Bien, pues yo, muy preocupado siempre por lo leonés. ¡Con especial motivación en el proceso autonómico, desde el origen tramitado en los dominios de la facción castellana! Pero con la mirada puesta en lo que pensaban acoplarse de la región leonesa, no he conseguido saber en qué momento y con qué arte se instala la Junta en posición de dominio manifiesto.

¡Sí, y dominio autonómico en Botines! Y esto es lo que me preocupa ante el dato de otra pérdida, más allá de lo sentimental, que en sí ya es apabullante, de lo simbólico, identitario y consustancial a nuestra personalidad cultural, pues supone que, desde el poder, entren en lo patrimonial leonés con intención centralista comunitaria.

La coyuntura está más o menos patente, el litigio con Unicaja, que había absorbido a la ya fusionada Caja Duero, el desplazamiento de MonteLeón, la Junta actuando como salvadora patrimonial, desbandada de cargos, en tanto los leoneses, sin fuerza política, con estupor ciudadano por impotencia, no supimos ver la presión absorbente. De tal modo que, en tanto se creaba un estatus favorable, se llegó “a la toma de posesión del bastión Casa Botines”, orquestado por los poderes políticos del ente autonómico.

MonteLeón, Fundación de Caja España, y Fundos de Caja España-Duero, cohabitaron en Botines, pero tal cosa al ente autonómico no le interesaba. MonteLeón hubo de marchar. Lo leonés continuaría así la sumisión forzada al poder político centralista comunitario. Además, con el emplazamiento de lo autonómico en el bastión leonés ('tomado') gozan de mando en plaza… ¡Soberanía!

Todo lo que he planteado de principio, más lo que tengo intención de colocar, si es posible hoy, surge ante el hecho del remoce exterior del edificio, ya empezado. Recuérdese, a propósito, que la procuradora autonómica por UPL Alicia Gallego, había mostrado por ello su preocupación en el parlamento autonómico. Pues, sin duda, hay que considerarlo patrimonio de la ciudad y provincia de León, y no sólo por emplazamiento, algo inamovible, con o sin Fundos, en su papel de institución autonómica heredera por designio político de Caja España y Caja Duero, etcétera, etcétera… ¡Ahí es nada, como regalo!

¿Alguien salió en defensa de los leoneses, verdaderos herederos del patrimonio de nuestra Caja de Ahorros? ¡Ése que otros supieron hundir y nosotros asumir! Para el ente autonómico, Botines, su contenido hoy es el mejor Museo privado de España. ¿Privado? ¡Hay que conocer tal privacidad! ¿La sociedad leonesa qué opina? (Me permito intercalar algo que viene al hilo de lo que hoy relato).

¡Opinar! Y no sólo sobre eso, sino también en gran medida sobre el camino hacia la nada leonesa, a la que nos empuja el ente primero y el gobierno se pone de perfil, hacia la debacle económica, hacia el borrado a León del noroeste en favor de Valladolid, sin vías, sin carreteras con Europa, pero eso sí, salimos a la calle bandera española en mano por lo de la amnistía. ¿Y cuándo para nosotros?

¿Un 'Palacio de Hielo'?

Vuelvo al tema, para lo del Museo, ha laborado Fundos, sin duda, como también se ha de decir que hablan de patrimonio castellanoleonés. ¡Sí, vale! Disimulando la injerencia puede que digan castellano y leonés, pero el fin amalgamador es el mismo, el que los leoneses nunca hemos aceptado. ¡Toda vez que lo nuestro está paulatinamente pasando a ser de todos!

Cuando Caja León hubo de olvidarse del nombre, y con él de lo que significaba para los leoneses, y adoptó el de Caja España, no sólo había cesión nominal sino sentimental y patrimonial de lo leonés. Tras las vicisitudes apuntadas, estando ya en vigor la Fundación España-Duero, denominación totalmente aséptica, tampoco interesaba en el devenir del ente autonómico; instigador, como ya he dicho, del otro cambio. Y ahora junto a lo de Obra Social colocan de Castilla y León. ¡El ente dominando! ... mediante Fundos, y añaden al servicio de la Comunidad.

Botines, con la denominación de 'Palacio de Hielo', tal como lo citan los ocupadores, y lo lanzan desde Fundos, creo que los legionenses de a pie no lo habíamos oído. A mí me recuerda nominalmente aquél que, en el 'Camino del Calvario', luego paseo del túnel, más tarde calle Covadonga, así apodaban a un grupo de chabolas habitadas por unas familias gitanas, puede que hoy dijéramos okupas, al pie de la presa que discurría hacia el Monasterio de San Claudio... ¡Que vaya que se helaba en los crudos inviernos!

¡Un palacio de cuentos de hadas, vale! Un palacio mágico, como parece serlo para el profesor leonés César García Álvarez, que desde hace años viene estudiando contenido y continente, y sabe de él “casi todo”, me parece estupendo. No soy experto, sí diletante de todo lo leonés, y respecto a recuperar el supuesto albor de las piedras, para un ostentoso Palacio de Hielo, 'mañana', poco que objetar si es cuidadoso y no abrasivo el tratamiento; pero… la pátina del tiempo que en la piedra ha ido quedando, también aportaba edad, no siempre insana vetustez y sí cierto encanto… con 'sabor' leonés.