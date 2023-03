El CEL da sus Distinciones Empresariales anuales a Red Lion, Víctor Gutiérrez, CE Consulting Alcos, Armería Castro y Down León

El secretario general del Círculo Empresarial Leonés, Nicesio Álvarez, y el vicepresidente del mismo, Jesús Riol, anunciaron este miércoles el nombre de los cinco galardonados con las Distinciones Empresariales 2022, que serán entregados el próximo viernes, 10 de marzo, en el Palacio de Exposiciones de León, a XXX, junto al galardonado con el Círculo de Oro, Óscar López Aguayo, CEO de Drasanvi.

Como ‘Empresa Tecnológica’ la Distinción recae en Red Lion representada por Ángel López Melón, “en reconocimiento a su decidida apuesta por León en la prestación de servicios de telecomunicaciones con una propuesta de valor centrada en el territorio, la atención personalizada, el gran conocimiento del sector y un servicio cercano y competitivo”.

Como ‘Joven Empresario’ el CEL premia la figura de Víctor Gutiérrez Martínez, CEO de Idiomas León, por “su carácter emprendedor y apasionado, su dinamismo, su compromiso social y su especial habilidad dar respuesta a las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes de hoy y del futuro”.

En la categoría de ‘Expansión Territorial’ la asociación empresarial distingue a CE Consulting Alcos, representada por su directora, Teresa Cosmen, por su “exitosa trayectoria de más de 40 años ayudando al tejido empresarial, con presencia en León y en todo el territorio nacional, especializado en los ámbitos laboral, contable y mercantil, al tratarse de una asesoría que apuesta firmemente por un proyecto innovador y de expansión internacional que cerró el ejercicio 2022 con una facturación de 2,5 millones de euros en el norte y 20 millones a nivel internacional”.

La Armería Castro, representada por su directora, María del Carmen Castro Martínez, se alzó con la Distinción de en la categoría de ‘Sector Comercio’ “por ser un ejemplo centenario de comercio tradicional especializado y adaptado a las nuevas tecnologías, que supone un referente en pesca, caza y deporte en general, con tres comercios en León y una tienda online y una cuarta generación preparada continuar la saga que empezó su andadura en 1909”.

Por último, en la categoría de ‘Economía Social’, la Distinción es para Down León Amidown representada por su presidenta, Mamen Pardo, “en reconocimiento y agradecimiento por la labor social y de integración desarrollada por al asociación sin ánimo de lucro que lleva 28 años atendiendo a personas con Síndrome de Down y a sus familiares y trabajando por la inclusión efectiva en todos los ámbitos mediante proyectos que fomentan la adquisición de diferentes habilidades”. Su masa asociativa engloba a 120 socios y atiende a 70 personas con Síndrome de Down y discapacidad mental.