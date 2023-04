The Limboos ofrece un concierto el jueves en El Gran Café de León

El Gran Café de León acoge el jueves 20 de abril a The Limboos, que prometen mucho baile, mucha música y unas cuantas novedades. Las entradas están a la venta y se pueden adquirir en este enlace.

The Limboos surgen en 2013 con la única intención de ahondar en los sonidos y ritmos de New Orleans y de la tradición más salvaje del R&B añejo. Rápidamente se convirtieron en la revelación de la escena con una fórmula que fue bautizada como 'Exotic Rhythm and Blues'.

El año 2023 marca un nuevo comienzo para The Limboos. 'Red Line', su primera canción desde 2019, da pistas de la transformación sonora de la banda que culminará este mismo año con la publicación de su cuarto disco y con varias fechas de conciertos aún por desvelar.

Con influencias muy directas de las bandas sonoras de los años 60 y los 70, de artistas como Scott Walker, Love o Serge se unen al frenesí rítmico marca de la casa.