El Teatro Albéitar de León proyecta el domingo la película 'Rebel'

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León ha organizado la proyección el domingo 14 de enero en el Teatro El Albéitar, a las 19 horas, de la película titulada ‘Rebel’ (Bélgica - año 2022 – 133 minutos), que fue dirigida por Adil El Arbi, Bilall Fallah.

La película cuenta la terrible historia de dos hermanos radicalizados por el Estado Islámico y de una madre que hará lo que sea para no perder a sus hijos a causa de una yihad que no alcanzan a comprender.

Lo que se nos relata no es otra cosa que el duelo entre el amor y el odio, personificado en la figura de la madre de los dos hermanos que completa un viaje que consigue ser un perturbador paseo por la trastienda de lo que no queremos saber sobre lo que ocurre en los conflictos que no están tan lejos de nosotros.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del Teatro El Albéitar media hora antes de la función. El precio es de 4 euros, cantidad que se reduce a la mitad para los miembros de la comunidad universitaria que lo acrediten presentando el carné de la Universidad de León y el DNI,