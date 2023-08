Sembrando Cultura trae este sábado espectáculos infantiles, actividades y música a la provincia

El programa Sembrando Cultura trae tres actividades a otras tantas localidades de la provincia de León este sábado 19 de agosto. Espectáculo infantil, pompas de jabón y música en Laguna de Negrillos, Villamañán y Toral de los Guzmanes.

La primera de ellas, a las 20.30 horas en la primera localidad, con la interpretación de Brama Teatro con 'Los Maquinistas del Chu cu chú del Tren' en la Casa de Cultura de Laguna de Negrillos. Con entrada gratuita, este spectáculo de música infantil “lo conducen cuatro locos maquinistas dispuestos a llevar a los más pequeños a un viaje muy especial a través del tiempo. Con canciones de ayer y de hoy a ritmos tan locos como ellos, nos harán cantar las canciones de nuestra infancia junto con nuestros pequeños. Un singular viaje en tren para toda la familia a ritmo de las canciones infantiles de toda la vida”.

Con la segunda de este sábado, pequeños y mayores de Villamañán se lo pasarán en grande a partir de las 22 horas con el espectáculo infantil de 7Bubbles, Burbuja, en la Plaza Mayor. “Contemplar y ser tocado por una pompa de jabón es una experiencia bella y onírica que escapa a nuestra lógica. De ahí nace nuestro afán y fascinación por las burbujas, este insólito suceso o, diríamos mejor, misterioso milagro que aviva nuestros sentidos, nuestra imaginación y nuestros sueños”, explican desde este grupo. Es una 'comedia de pompas de jabón' donde el público es protagonista clave. “Con ella hemos recorrido innumerables aventuras, despertando la magia en grandes y pequeños y recibiendo aplausos entusiastas. Porque una burbuja vale más que mil palabras, aquí os las presentamos llenas de encanto y humor en sus más diversas formas. Y recordad que, aunque las pompas de jabón desaparezca, su belleza y su magia podemos guardarlas para siempre”, aseguran.

La tercera actividad para hoy es el concierto 'Ladies in Rock' de Mónica Duna a las 22 horas en el patio del Palacio de Toral de los Guzmanes. La cantante leonesa con su “Ladies in Rock” deleitará con el mejor Pop-Rock Nacional e Internacional al público. Recorrerá grandes éxitos del Pop y Rock recordando a las mejores voces femeninas de todos los tiempos. Un concierto de dos horas que no deja a nadie indiferente. Duna cuenta con una gran trayectoria musical. Ha sido integrante de reconocidas orquestas y grupos de Jazz. En la actualidad, desarrolla su carrera musical como solista, aunque participa en otros proyectos paralelos. Es la voz del cuarteto de Jazz 'Duna Quartet' y tiene un espectáculo de Canciones Infantiles con Bandas Sonoras Originales.

El proyecto

El Proyecto 'Sembrando Cultura' se centra en las localidades que conforman el territorio sur de la provincia de León y el norte de la provincia de Valladolid y “pretende poner en marcha planteamientos y oportunidades de futuro, por su interesante repercusión positiva sobre el territorio y la población de las distintas localidades vinculadas. Estamos en tiempos de afrontar nuevos retos: generar un proyecto que ya está vivo, con el convencimiento del efecto positivo que está suponiendo como aportación en el servicio básico necesario de acceso a la cultura y atención a la juventud y a las familias y al necesario fomento de actividades culturales y refuerzo de otras turísticas”.

Con varios ejes de actuación, entre los cuales están “la apuesta por lo local, por el carácter de nuestro paisaje y la identidad de nuestros paisanos, pues en un mundo globalizado resurge con fuerza el valor de aquello que es singular, desde la arquitectura, a la gastronomía, los paisajes o las costumbres de la zona”; “la valorización de los espacios no convencionales como lugares donde realizar los espectáculos y encuentros, patios, bodegas, corrales, atrios, plazas, balcones y plazas; caminos, ermitas, palomares, etcétera”; y atención a los mayores, “sensibles y atentos a la Silver Economy, un sector económico emergente resultado de la mayor longevidad de la población, lo que genera nuevas oportunidades a prestar servicio a la población a partir de los 60 años”.