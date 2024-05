Luis Mateo Díez pone de largo en el Instituto Cervantes su libro ‘Voces del espejo’, que incluye relatos inéditos

El escritor leonés y Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) presentó este jueves en el Instituto Cervantes de Madrid el libro Voces del espejo, que reúne una serie de cuentos, algunos de ellos inéditos, y que forma parte de la colección ‘Biblioteca Premios Cervantes’, del grupo Fondo de Cultura Económica, que edita este volumen junto a la Universidad de Alcalá de Henares.

Se trata de un libro compuesto por 16 relatos que contienen características “muy representativas” de la obra del leonés, como “la oralidad, el humor, lo onírico y el simbolismo”, al tiempo que trata temas habituales en su escritura como la rutina, los hallazgos, la melancolía, los cines o Celama, ese reino literario creado por él inspirado en los paisajes de su memoria.

De hecho, los títulos de cada capítulo son palabras claves en su vida y en su trayectoria profesional. En Voces del espejo sobresale, según se señaló en la presentación, “la hibridez genérica que predomina en su producción”, ya que a lo largo del volumen se pueden encontrar “ensayos intercalados por un cuento o viceversa, una ficción breve que se complementa con una reflexión”. Todos ellos, asimismo, ponen el foco en la profunda mirada sobre el ser humano con personajes extraviados, quijotescos o perdidos “en el laberinto de la vida”.

“Como soy prolífico en la escritura, puedo permitirme que las cosas se me pierdan, como este libro. Está escrito en su momento, no me acuerdo ni cómo ni cuándo, de verdad, pero estaba escrito ya como un libro cerrado, incluso con título. Sin embargo, ahora al reencontrarme con él veo que tiene sentido y que tiene actualidad”, remarcó el vigente Premio Cervantes, que confesó, en este sentido, que el libro era muy presto “al desguace”, ya que en estos años ha utilizado alguno de los relatos para publicarlos de manera autónoma.

Sobre este peculiar origen de Voces del espejo, la filóloga y académica de la RAE, Ángeles Encinar, “quien más sabe de Luis Mateo Díez, más allá del propio Luis Mateo”, insistió en que “es un libro que ya estaba hecho”. “Hace un par de años me enseñó este libro y me quedé admirada porque es un texto muy representativo de su obra”, enfatizó.

En la presentación, que se desarrolló en un ameno diálogo de Díez con Encinar, el Premio Cervantes 2023 dio algunas de las pinceladas sobre su manera de entender la escritura y la vida. “La palabra es lo fundamental en la ficción. Pero después hay también ese punto de vivir lo invivible”, indicó Díez que insistió en la idea que ya apuntó en su discurso al recoger el galardón más importante de las letras españolas: “En la vida no hay nada más interesante que conocer gente. Los demás son los más interesante que existe… Porque yo qué voy a contar de mi vida, si solo hay cuatro gilipolleces”. Además, hizo hincapié en que “leer novelas o ver películas o el arte en general es el mejor alimento para la vida”.

“Al niño que fui le tengo mucho cariño porque fue un niño embaucado… Y los protagonistas de mis libros siempre son embaucados, o embaucadores como en mi última novela, El amo de la pista”, recordó Díez cuyo legado se guarda desde el 15 de noviembre de 2023 en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, como es tradición desde 2007 en todos los autores premiados con el galardón más prestigioso de las Letras españolas. En este caso, el leonés guardó en el cajetín 106 dos cuadernos de trabajo que son como la bitácora de su navegación literaria, unos mecanoscritos y un opúsculo inédito.

Intimidad literaria

“Es un libro especial. Se presenta como una antología de cuentos, de retazos de memoria. No es una antología al uso de relatos, porque el conjunto tiene un tono diferente que tiene que ver con la memoria y con la intimidad literaria que sale a la luz no solo en ficción”, apuntó el subdirector de Cultura del Instituto Cervantes, Ernesto Pérez Zúñiga, que disculpó la ausencia del director de esta institución, el poeta Luis García Montero, por encontrarse en Argentina.

Por su parte, el director de Fondo de Cultura Económica, Manuel Lazcano, mostró su orgullo por poder recibir en su ‘Biblioteca Premios Cervantes’ este libro en el “90 aniversario” de su grupo editorial. Según explicó, a través de las páginas de Voces del espejo se puede descubrir “la pasión de Luis Mateo Díez por la literatura oral y su incansable búsqueda de la palabra exacta para cada momento del relato; pero a la vez se nota el gusto por la transgresión, por el juego y por la imaginación de los niños”.