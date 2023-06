Un Karra Elejalde de 'Quijote galáctico' protagoniza el primer largometraje del director leonés Alejandro Suárez

El director leonés Alejandro Suárez estrena este viernes su primer largometraje, 'Kepler Sexto B', en su ciudad natal. Un filme protagonizado por uno de los actores más relevantes del panorama español como es Karra Elejalde, conocido y apreciado por el público por películas como 'Ocho apellidos vascos' o 'Airbag', y que ahora bajo la dirección de Suárez interpreta a un Quijote galáctico en lo que el director define como un drama social de ciencia ficción.

Después de pasar por el Festival de Málaga, Madrid y Valencia, este viernes 16 de junio le llega el turno a León, que acoge el estreno en los cines Van Gogh, con una proyección de la película a las 20 horas y a las 22;10 horas que contará además con la presencia del propio Alejandro Suárez que participará en un coloquio en la primera proyección.

La 'ópera prima' del cineasta leonés estará en los cines leoneses hasta el jueves 22 de junio, con las mismas sesiones que el viernes de estreno, que define el salto desde los cortos a una película como la subida al Everest: “Llevas años estudiándolo, planeándolo, dando pequeños pasitos que son los cortos. Da mucho vértigo, aunque vienes con la experiencia de unos cortos muy ambiciosos hacer un largometraje no es lo mismo pero más tiempo; implica más dinero y una producción mayor en la que tienes que jugar con muchos egos y talentos para que se aprovechen y que todo llegue a un buen punto”, explica Suárez, reconocido por sus cortometrajes como 'The fisherman' que obtuvo galardones en ocho festivales como Bifan, Seminci o Nevermore. También por 'Hidden Soldier', que recibió 14 galardones en festivales nacionales e internacionales.

Un 'Quijote galáctico' que experimenta los problemas de la sociedad actual

Ahora Suárez ha llegado a la cima de su Everest particular con 'Kepler Sexto B', una película que, aunque tiene un marcado tinte de ciencia ficción, aborda problemas reales y actuales, sin edulcorar y, a la vez, sin perder la poética y los recursos de un género más fantástico: “Los temas que aborda la película son muy importantes y creo que deberían ponerse sobre la mesa más a menudo. Se exponen sin edulcorar, tratados de manera seria. Unos problemas como la salud mental, el desempleo o los desahucios de personas desvalidas y mayores que no pueden pagar y para los que tiene que haber una solución. La sociedad no puede permitirlo. Pero en la película no trato de dar lecciones ni de decir lo que se debe de hacer, no va de eso si no de mostrar los problemas sociales que la crisis de 2008 y después la pandemia han dejado en evidencia”.

Lo hace a través de su personaje principal, Jonás, interpretado por Karra Elejalde como una especie de 'Quijote galáctico' que se encuentra con Zaida, una niña solitaria que vive en el mismo barrio humilde que él. Jonás es un viejo solitario, que pasa sus días refugiado en su mundo imaginario creyendo que su piso es una nave espacial, la Orión, en un planeta extraño y lejano, Kepler, y él un astronauta de la NASA. El encuentro entre ambos personajes marca el inicio de una surrealista y emotiva misión de rescate mutuo. “Karra es maravilloso, la locura personificada pero de forma positiva. Es un actorazo y creo que este papel de Quijote le va como anillo al dedo porque tiene ese punto entre locura y ternura”. Ambos, Karra y Alejandro, habían trabajado anteriormente diseñando storyboards en, 'Torapia', dirigida por el actor.

Un submarino en la cocina

Si ahora Alejandro Suárez crea naves espaciales en los pisos de sus películas se debe, irremediablemente, a su padre, el también cineasta Julio Suárez, reconocido por el cortometraje de 1994 'Estirpe de tritones' que luego se convirtió en una película. Suárez padre rodaba cortos los fines de semana con una cámara Super 8 y creaba un submarino en la cocina de la familia.

Algo que ha servido de inspiración para este trabajo de su hijo Alejandro, que le señala como el motivo por el que se dedica a la dirección de cine: “Nací rodeado de cine, es el motivo por el que me dedico a esto. Mi padre hacía cortos desde los años 70 y para mí era inevitable seguir sus pasos. Recuerdo perfectamente el rodaje de 'Estirpe de tritones'. Yo tenía 13 años y mi madre dejó que me quedase una semana rodando en una nave del Portillo. Recuerdo que cuando terminó ese rodaje experimenté por primera vez en mi vida una sensación de depresión. Pensé: 'Yo quiero hacer esto toda mi vida'. La película tiene mucho de mi padre, ese surrealismo es suyo”.

“Mi lugar dulce es Puebla de Lillo”

A pesar de que Alejandro vive a caballo entre Estados Unidos y Madrid, la provincia de León no deja de ser su lugar predilecto. Especialmente Puebla de Lillo, de donde desciende su familia, y donde pasó un año y medio de cuarentena escribiendo 'Kepler Sexto B'. En su equipo para la película cuenta además con dos integrantes leoneses, Guillermo Navajo su mano derecha en el equipo de dirección y el actor Jaime Rodríguez que da voz al amigo imaginario de Jonás: “Es como llevar siempre un pedazo de León, cuando terminamos los rodajes no falta la cecina. Pero siempre que puedo vuelvo a casa. Mi lugar dulce es Puebla de Lillo”.

León también es una inspiración para Alejandro, quien se siente fascinado por la estética medieval de la ciudad y, especialmente, los paisajes de la provincia. De hecho, el director está deseoso de rodar en León, aunque reclama que la Junta dedique más ayudas para las producciones de cine: “Me encantaría rodar en León, de hecho ya he rodado algunos cortos como 'Escorzo' y documentales como 'El último rey de León'. Nada me gustaría más pero hacer una producción de una película cuesta mucho dinero y son necesarias subvenciones; hemos rodado en Valencia por ese motivo. La Junta de Castilla y León sí que da ayudas a cortos, que al final son lo que me han traído aquí, pero en cuanto a largometrajes no es una comunidad competitiva. Es inevitable que, por mucho que quieras, al final optes por comunidades que te ayudan más”.

