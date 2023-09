El festival 'León es Acción-Lexploitation' vuelve en septiembre a León con ocho conciertos

El festival ‘León es Acción-Lexploitation’, organizado por la Asociación Cultural ‘León Ciudad Púrpura’, ofrecerá la actuación de ocho bandas entre los días 21 y 23 de septiembre. Se trata de la tercera edición. El objetivo de este festival es aglutinar diversas manifestaciones culturales con las que crear espacios de encuentro y difusión de la música, las exposiciones, la literatura, o las artes escénicas, entre otras. El programa se presentó esta mañana, con la concejala de Cultura de León, Elena Aguado, y tres de los organizadores, Constan Chao, Eva López y Pet Arduengo. Participaron también representantes de la Universidad de León.

La parte musical del festival contará con la presencia de de ocho bandas, que serán Big Boss Man, Vanity Mirror, Green Seagull, Lie Directors, Les Rencards, Pelazo, Garbayo y The Phantom Keys. Los niños disfrutarán de actividades especiales, con la experiencia Little Niño, que esta vez pretende dar a conocer a los más pequeños la mítica banda The Kinks.

Llegarán djs de todo el mundo, como Fred Bodysway, Edu Lobo, Mr. Klin, Smallface, Alber Acedos, Patri Casjau, David Diz, Quitapeas DJ, Gabriel de Camargo y Merli Marlow.

En el Ateneo El Albéitar habrá exposiciones de Patricia Martín 'Bang, Bang' entre el 22 y el 27 de septiembre. Y en la sala de conferencias del Espacio Vías se podrá disfrutar de ‘Pieles de 7’, un proyecto colectivo sobre la relación entre la música y los tatuajes en el Studio Secret Bridge. En ese mismo espacio estará la feria del disco, el mercadillo y el cuentacuentos musical.

Los abonos para el Festival tienen un precio anticipado de 35 euros o 40 euros en taquilla, e incluyen todos los conciertos y actividades que conforman el programa del Festival.