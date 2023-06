Desertia y Be for you tocan este domingo en El Gran Café en la fiesta de presentación del ‘Llion Rock Fest’

Los grupos Desertia y Be for you actúan este domingo 11 de junio a las 20.00 horas y con entada libre hasta completar aforo en El Gran Café de León en lo que será la fiesta de presentación del ‘Llion Rock Fest’, una cita que tendrá lugar el 4 de noviembre en el Palacio de Exposiciones.

Para preparar el ambiente, el festival ha querido tirar en su fiesta de presentación de dos formaciones leonesas representativas del hard-rock nacional.

Desertia es un proyecto musical liderado desde Ponferrada por el guitarrista y compositor Salva Gómez acompañado por veteranos músicos como Álvaro Lago (voz), Pedro Álvarez ‘Peta’ (bajo) y Fran Álvarez (batería). Su estilo está influenciado por el grunge y por el metal conformando una mezcla realmente explosiva

Por su parte, Be for you llevan más de una década difundiendo el hard-rock por todo el país a través de directos y de discos que han conquistado a la prensa nacional especializada. En 2022, el grupo celebró el décimo aniversario de su tremendo debut, Beyond Love & Compassion, con una reedición y un remix especial. Su poderío instrumental y sus guitarras contribuyen a la creación de un hard-rock melódico robusto y poderoso.

Be for you estarán presentes en el ‘Llion Rock Fest’ junto a los grupos internacionales Goothard, Eclipse, H.E.A.T y la banda de Murcia 91 SUITE.

Domingo 11 de junio. 20.00 horas

El Gran Café de León. Calle Cervantes, 9

Entradas: libre hasta completar aforo