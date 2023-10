Desakato protagoniza el cartel del festival León Music Week que se celebra durante las fiestas de San Froilán

Del 3 al 7 de octubre se celebrará el León Music Week, León Music Week, un festival de música con conciertos en varias ubicaciones como el Palacio de Exposiciones, la sala Babylon y e MUSAC, donde la música urbana y el rock alternativo serán el hilo conductor.

Una cita que quiere poner a León como referente de la música alternativa, con la el hip hop, la música electrónica y el rock, movimientos musicales que se encuentran ahora más lejos de las grandes corrientes musicales pero que tienen multitud de seguidores.

El festival se iniciará mañana martes, a las 22 horas, en la sala Babylon (en la calle de Santa Cruz número 10), con el concierto de Nébula, que ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas'.

Llegados desde Los Ángeles (USA), Nebula es una de las bandas que acuñó a principios de los años 90 el término de stoner rock. El guitarrista Eddie Glass y el baterista Ruben Romano formaron Nebula en 1997 después de separarse de los pioneros del rock del desierto Fu Manchu, y finalmente reclutaron al bajista Mark Abshire.

El poderoso trío se especializó en rock pesado empapado de reverb, incorporando dosis generosas de riffs influenciados por Black Sabbath, y la psicodelia y rock espacial via Blue Cheer y los Grand Funk Railroad. La banda lanzó una serie de EP antes de pasar a álbumes completos como 'To the Center' de 1999 y 'Charged' de 2001.

Nebula se han distinguido principalmente como una unidad en vivo muy trabajadora. El trío crea un rock en expansión de los antepasados del rock como Jimi Hendrix, MC5, The Stooges y Mudhoney.

El miércoles día 4 se trasladará la actividad al Palacio de Exposiciones de León con el concierto de los míticos Desakato, una de las bandas señoras del rock nacional que ofrecerá en León uno de sus últimos conciertos en su larga y dilatada carrera musical.

Desakato estará acompañada en el escenario por las mejores bandas del rock alternativo leonés como Mezcal, Lions Way y Gente Muerta que ofrecerán desde las 18 horas una buena muestra del rock que se hace en la tierra. Las entradas tienen un precio, la anticipada de 20 euros y de 25 en taquilla el día del concierto.

El jueves día 5 de octubre, a partir de las 18 horas, la actividad se traslada al Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC), donde tendrá lugar la conferencia 'Grabación, mastering y edición de audio' a cargo de Elena Martín Rodríguez y 'Grabación, edición y posproducción de vídeo' por Isabel Medarde.

Tras estas charlas tendrá lugar el concierto de Dakota Sluiten-Tekka. Dos de las mujeres que mas están dando que hablar en la escena local en lo que a electrónica se refiere. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes día 6 de octubre el festival regresa a la sala Babylon con los conciertos que protagonizarán dos bandas de referencia de León como son Zoketes y Zöster. La cita musical tendrá su colofón el sábado día 8 de octubre, con los conciertos que tendrán lugar, a partir de las 18:00 horas, en el Palacio Exposiciones.

Desde Valencia llegan Los Chikos del Maíz, una de las bandas más aclamadas de la escena HipHop nacional. Para acompañarlos contarán con los inimitables Catalina Grande Piñón Pequeño que ahora mismo se encuentran a un paso de dar el gran salto a las grandes discográficas; desde Asturias llegan Jota DeJota y Arma X, otros de los referentes del HipHop nacional. Los conciertos lo cerrará desde Madrid, toda una leyenda y uno de los pioneros del HipHop en castellano, Kultama. Todo aderezado por el maestro de ceremonias el Dj LaZe, que realizará sesiones de micro abierto entre los shows.