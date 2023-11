El cómico Ángel Martín ofrece en el Auditorio de León un monólogo sobre la locura en clave de humor

El conocido monologuista y presentador de televisión Ángel Martín trae su espectáculo '¡Punto para los locos!' el próximo sábado día 11, a las 20.30 horas, al escenario del Auditorio Ciudad de León.

En este nuevo espectáculo de Ángel Martín el monologuista intentará que el espectador perciba que lo único que diferencia a las personas no es si se está o no loco, sino a que volumen están en la cabeza de cada uno la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios y la impaciencia, intentando que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no se pueda evitar burlarse de ella y poner en el marcador otro punto para los locos.

El humorista trasciende de la comedia para profundizar en lo emocional a través de su elocuente monólogo en el que reflexiona con el público sobre la locura en clave de humor, en una actuación que trasciende de la comedia para profundizar en lo emocional.

En 2021 publicó 'Por si las voces vuelven', un relato personal en el que cuenta su experiencia tras ser ingresado por un brote psicótico. La esencia del espectáculo '¡Punto para los locos!' está muy vinculado a este libro.

Fecha y hora: sábado 11 de noviembre a las 20.30 horas

Lugar: Auditorio de León

Entrada: El precio de la entrada del espectáculo, recomendado para mayores de 16 años, es de 20 euros más gastos de gestión y se pueden adquirir desde este enlace.