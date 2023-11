Cinco clásicos del cine de terror más reciente para ver en Halloween

Dentro del frecuentemente ninguneado género del terror encontramos autenticas joyas cinematográficas, ejercicios de estilo arrebatadores y estremecedoras historias que encuentran su mejor vehículo de expresión en el cine. Aquí les dejamos cinco estupendas películas de terror nacidas en las dos últimas décadas. Prepárense a temblar mientras el miedo se extiende sobre la pantalla.

28 días después (2002) – Danny Boyle

Un virus creado en un laboratorio y transmitido a través de la sangre se propaga pavorosamente entre la población, provocando unos efectos devastadores. Al cabo de 28 días solo quedan unos pocos supervivientes que descubrirán que no hay mayor depredador que el propio ser humano. Todo es visualmente arrollador en esta cinta, con una terrorífica e inolvidable secuencia inicial. Pero además de dar mucho miedo, su brillante estilismo se pone al servicio de una historia que, lejos de ser vacua e intranscendente, nos invita a reflexionar.

The Host (2006) – Bong Joon-ho

Una obra maestra del género fantástico y de terror. Después de dejarnos noqueados con Memories of Murder (2003) y antes de conquistar el planeta con la multipremiada Parásitos (2019), el director coreano Bong Joon-ho firmaba esta maravilla del cine de monstruos que da una vuelta de tuerca a todas las convenciones del género. Es inteligente, divertida, salvaje y estilísticamente asombrosa. Se convirtió en película de culto desde el mismo de su estreno.

[REC] (2007) – Jaume Balagueró y Paco Plaza

Esta cinta que narra la pesadilla sin rostro que se apodera de un edifico del Eixample barcelonés arrasó sorprendentemente las taquillas del momento. Su original propuesta formal, con esa sensación de veracidad que aporta el reportaje televisivo, y su distancia irónica con el terror que retrata, la convierten en un perfecto y pavoroso espectáculo de miedo. Su éxito estimulo la aparición de tres secuelas más.

Déjame salir (2017) – Jordan Peele

La ópera prima con la que el cómico Jordan Peele se presentaba al mundo es una perturbadora sátira que rezuma humor interracial, intriga y unos cuantos e inteligentes dardos contra todos esos eufemismos que derrocha la corrección política. Es ingeniosa y socialmente retorcida, un jugoso caramelo para cualquier amante del buen cine.

Un lugar tranquilo (2018) – John Krasinski

Una familia que vive en una casa en el bosque descubre aterrada que los monstruos que les acechan se guían por el ruido. Si no les escuchan, no pueden cazarles. Si se acercan, no pueden gritar. Esta espeluznante y sugerente premisa, desarrollada sobre una puesta en escena y un diseño de sonido casi perfectos, convierte a esta cinta en una pequeña obra maestra del cine de terror de serie B. Hay sustos, suspense y mucho silencio en este impecable ejercicio de estilo.