Bossa-nova y jazz en el Día de Reyes con Sinatra&Jobim Project en el Teatro San Francisco

Después de llenar el Teatro San Francisco en febrero de 2021, Sinatra&Jobim Project vuelve al mismo escenario la tarde del día de Reyes a las 20:30 horas.

En 1967, dos genios de la música, Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim, se encontraron en un estudio de Los Ángeles para grabar un disco irrepetible en el que se mezclaba la bossa-nova con el jazz vocal. Sinatra & Jobim Project es un homenaje a este disco y a todos los músicos que lo llevaron a cabo. En casi una hora y media de espectáculo se podrán escuchar temas inolvidables como 'La chica de Ipanema', 'Fly me to the moon', 'My way', 'Wave' o 'Agua de beber'.

En las navidades de 1979, hace más de 40 años, un niño llamado Antonio Cuesta recibió de regalo de Reyes un vinilo de Sinatra y se quedó prendado por esa voz. Antonio se encerraba en su habitación cantando temas sin parar mientras sus hermanos se reían detrás de la puerta de su habitación. Los años fueron pasando y su hermano José Ramón comenzó a trabajar en la industria discográfica y se mudó a Madrid.

Durante todo ese tiempo nunca hizo caso a su hermano y a su pasión pero fue a pasar la pandemia a Oviedo, su ciudad natal y en la que vive gran parte de la familia, y allí comenzó a pensar en esas cosas que a Antonio le habían quedado por el camino, así que un día, se presentó en casa de su hermano y le dijo “Antonio te voy a montar un grupo”.

Así surgió Sinatra&Jobim Project, en plena pandemia. Una historia de músicos que se habían quedado sin trabajo, de un hermano al que nunca hicieron caso y de esas cosas pendientes que nunca habían hecho y que se replantearon hacer durante el duro confinamiento.

Desde su presentación a finales de 2021, Sinatra&Jobim Project ha realizado casi 40 conciertos por todo el país y en el próximo año harán su primera gira internacional por Alemania donde presentarán su primer trabajo discográfico.

También han encandilado a gran parte de los medios de comunicación, han cerrado el informativo de Cuatro y han actuado en los Conciertos de Radio3.

Hace unos meses llenaron el Teatro Filarmónica de Oviedo y el año pasado actuaron en el Festival de Jazz de Gijón (Jazz Xixón 2022) compartiendo cartel con 'Moises P. Sanchez Invention Trío', 'Kassa Overall' y 'Andrea Motis' siendo la formación con más entradas vendidas (1.150 entradas).

El pasado mes de noviembre El País Semanal les dedicaba 4 páginas y hace tan solo una semana, en el programa 'Mañaneros' de TVE que presenta Jaime Cantizano, su pianista y director musical Sam Rodríguez y uno de sus vocalistas, el ovetense Antonio Cuesta, interpretaron el famoso villancico 'Have Yourself A Merry Little Christmas' con el que quisieron homenajear a Frank Sinatra en el 108 aniversario de su nacimiento.