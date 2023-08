Astorga celebra sus fiestas de Santa Marta con teatro, música y la Vuelta Chapista

Astorga celebra sus fiestas de Santa Marta del 19 al 27 de agosto con un programa en el que no faltarán los eventos más tradicionales de la ciudad maragata, como la Vuelta Chapista, y las actuaciones musicales de diferentes grupos y orquestas como La Última Legión.

También se celebrará el torneo del billar a tres bandas y la Milla de Santa Marta. Mientras que una de las novedades más divertidas será la Carrera de Camas por el centro de la ciudad, con premios de 500, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados. Los equipos de cuatro o cinco personas deberán ir disfrazados con algo relacionado con la habitación. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de agosto.

El plato fuerte será Electro Astúrica y tendrán protagonismo los grupos locales con los conciertos de Sponja's, 40 tacos, A 3 Bandas, Tiger Edge y Paz Guerra. En el apartado musical destaca la macrodisco Éxtasis y On The Run América, el concierto de La Última Legión y la Noche celta con Gandalf y Santaya. Se recuperan los Bailes Maragatos, actuará la orquesta Ocaband, y no faltará el flamenco con El Guadiana o el tributo de la banda a Nino Bravo.

En esta edición, y por escasez presupuestaria, no habrá Ars Vía, el festival de Teatro de Calle, y tampoco el ‘Corre corre que te pillo para los niños’. Sí habrá feria y una gincana de Ciudad Ciencia. Además, volverán Peneque y Gorgorito al Jardín y los Juegos Pa Guajes.

En el apartado cultural, se presentan varios libros y se incluye el ciclo de música en la Catedral, además de distintas propuestas para todos los públicos como el musical de Tadeo Jones o la actuación del grupo de teatro Mixticius.

El programa completo puedes verlo a continuación: