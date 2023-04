El Albéitar de León acoge la exposición fotográfica 'Breviario del harén'

El Albéitar, de la Universidad de León, acoge la exposición fotográfica 'Breviario del harén', basada en una novela homónima del mismo autor, Casimiro Martinferre hasta el 5 de mayo. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, por la mañana de 12 a 14 horas, y por la tarde de 18 a 20 horas.

Las fotografías, positivadas en gelatina de plata sobre papel baritado no plastificado, técnicamente son rayogramas, método inventado por el genial Man Ray en 1922, sin negativo que llevar a la ampliadora. Las danzarinas y el resto de personajes que pululan por la novela fueron compuestos a partir de mi propia costilla más un pedazo de celofán que se sitúa encima del papel sensible. Unas pocas, procesadas en mate, las he iluminado con lápices de colores.

'Breviario del harén', tanto en su formato de novela como las imágenes, son “el delirio de un fotógrafo que pretende febrilmente conseguir la ilusión de su vida: un harén de danzarinas. Danzarinas un tanto impúdicas y asilvestradas en la higiene, tipo francés, no quiere virtuosas de la palangana”, asegura el autor.