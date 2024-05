Un tipo de probiótico se convierte en una alternativa para adelgazar

Las bifidobacterias son habitantes naturales de nuestro ecosistema intestinal o microbiota, también se encuentran en la boca y en la leche materna y en alimentos como el yogur o el kéfir, entre otros productos fermentados. Además de ser benéficas en la digestión, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la prevención de enfermedades gastrointestinales, el análisis de 11 ensayos realizados en diferentes países confirmó que serían óptimas aliadas en la reducción de grasa corporal y el perímetro de la cintura.

En los últimos años numerosos estudios han sugerido que las personas con sobrepeso y obesidad tienden a presentar una diversidad de bacterias intestinales más baja que aquellas de peso corporal normal, aspecto que estaría vinculado al aumento de grasa corporal, según informa de ello la Agencia DiCYT.

Para explorar esta conexión, el nutricionista-dietista Nicolás Farid Hamed Riveros, estudiante de la Maestría en Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), realizó una búsqueda sistemática de ensayos controlados aleatorios en las bases de datos médicas Medline, Embase, LILACS y Google Scholar.

Más de 1.500 informes estudiados

De los 1.527 informes recuperados incluyó en su ejercicio 11 estudios que agruparon entre sí a 911 personas, realizados en países como Brasil, España, Finlandia y Japón, que administraron bifidobacterias a personas con sobrepeso y obesidad.

En estas se mostraron dos panoramas: personas a las que el tratamiento les favorecía, y aquellas que no tuvieron ningún cambio sustancial. Con ellas hizo una especie de combinación a través de una metodología estadística y así se obtuvo la estimación global del efecto.

“Esta metodología nos permite saber si un tratamiento funciona o no. Además los estudios seleccionados hicieron énfasis en casos de sobrepeso y obesidad porque en todo el mundo hay una crisis a causa de estas enfermedades”, amplía el estudiante.

Así, identificó que con el consumo de este tipo de probióticos los sujetos redujeron un promedio de 0,64 kilogramos (1,4 libras) de grasa corporal y disminuyeron 1,39 centímetros en la circunferencia de la cintura.

Un hallazgo importante es que no necesariamente en los casos que se administraron bifidobacterias a largo plazo (6 meses o más) fueron los que tuvieron mejores resultados. La lectura que hace el investigador es que “quienes hicieron un consumo responsable durante un periodo de 12 semanas o 3 meses, aproximadamente, tuvieron mejores resultados en la disminución de grasa corporal”.

Importante cambiar la alimentación

“Este resultado sugiere que a largo plazo los probióticos pueden no ser tan eficaces; si la persona que los ingiere no cambia su alimentación, administrarlos indefinidamente no tiene sentido. Los mejores beneficios se pueden encontrar en un periodo corto en el que se incorporen mejores hábitos de alimentación”, subraya el doctor de la UNAL.

Aunque estas cifras pueden parecer modestas, la investigación resalta que los probióticos no son una panacea sino un complemento que puede potenciar los efectos de la actividad física y una alimentación saludable en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

“La responsabilidad de cada persona es cultivarlas mediante una dieta rica en fibra, verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales”, explica.

Amplios beneficios respaldados por la evidencia científica

Por los amplios beneficios que brindan estas bacterias, muchos de ellos reportados por la ciencia, en la consulta los nutricionistas suelen prescribir su ingesta; sin embargo hasta el momento no se conocían los posibles efectos reductores de grasa corporal.

“En la práctica se ven resultados, pero hasta el momento no existía evidencia científica que la respaldara”, aclara el doctor Hamed.

Sobre los hallazgos, aclara que “no es que una persona vaya a tomar estos probióticos y baje diez kilos en una semana. Estos resultados muestran que tienen un efecto significativo para usarse como apoyo al tratamiento convencional que incluye actividad física y la alimentación saludable”.

Cabe destacar que la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) de 2015 reportó que la prevalencia en adultos de 18 a 64 años con sobrepeso era de 37,7 % y obesidad de 18,7 %. Sin embargo, estudios recientes indican que el sobrepeso en adultos alcanza un 36,2 % y la obesidad un 21,3 %, lo cual resulta alarmante.

Este estudio pionero abre la puerta a futuras investigaciones que determinen la cepa específica de bifidobacterias más efectiva, así como la dosis y forma de administración óptimas para potenciar sus beneficios.