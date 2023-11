La tesis en genómica de un doctor de la Universidad de Léon logra el accésit del Premio de la Cátedra AgroBank

El Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) ha acogido esta mañana la jornada anual de la Cátedra AgroBank ‘Calidad e Innovación en el sector agroalimentario’, una iniciativa de CaixaBank y la Universitat de Lleida (UdL) que alcanza este año su octava edición.

Bajo el título ‘Los sectores ovino y caprino de leche ante diferentes alternativas de producción quesera’, durante la jornada se ha analizado la situación del sector, las alternativas de producción, los aspectos tecnológicos, nutritivos y culturales del queso, y los retos a los que ha de enfrentarse en el futuro.

Antonio J. Ramos, director de la Cátedra AgroBank, Juan José Arranz, investigador del Departamento de Producción Animal de la ULE, y Jesús López, director de la Cátedra en la Dirección Territorial de Castilla y León, han inaugurado esta jornada que ha registrado un centenar de inscripciones y donde se ha puesto de manifiesto que AgroBank es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado, y con un claro compromiso con este sector y el mundo rural desde el punto de vista financiero, social y de digitalización.

Mejor tesis doctoral

En el transcurso de la jornada se ha hecho entrega del premio a la Mejor Tesis Doctoral. La Cátedra AgroBank ha galardonado a Adrián Bozal Leorri, doctor por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, con el VII Premio a la Mejor Tesis Doctoral, y a Héctor Marina García, doctor por la Universidad de León, con el accésit en los galardones que reconocen los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria.

El jurado, formado por el director de la Cátedra AgroBank, Antonio J. Ramos, y los miembros del Comité Asesor Científico Técnico de la misma, han premiado a Adrián Bozal por su trabajo ‘Nitrification control in the framework of sustainable agriculture: the use of synthetic and biological nitrification inhibitors with ammonium-based fertilizers’, donde plantea el control de la nitrificación mediante el uso de inhibidores sintéticos o biológicos para conseguir una agricultura sostenible al reducir las pérdidas de nitrógeno reactivo al medio ambiente derivadas del uso de fertilizantes.

Herramientas genómicas de Héctor Marina

Por su parte, el accésit se ha entregado a Héctor Marina por la tesis titulada ‘Utilización de herramientas genómicas para la mejora genética de los caracteres de rendimiento quesero y las propiedades de coagulación de la leche de oveja’, donde aborda la utilidad de las herramientas moleculares actuales de secuenciación y genotipado a nivel genómico para estudiar la arquitectura genética subyacente a los caracteres de rendimiento quesero y las propiedades de coagulación de la leche.

El Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank está dotado con 5.000 euros y el accésit, con 1.000 euros. En esta edición, se han recibido 72 candidaturas al premio, por encima de las 62 registradas el año pasado, lo que refleja que la consolidación de la Cátedra AgroBank en el ámbito universitario.

La Cátedra AgroBank de la Universitat de Lleida reconoce la investigación al más alto nivel y pone en valor el talento de los investigadores que han realizado su tesis doctoral sobre el sector agroalimentario, a la vez que contribuye a impulsar su carrera profesional. Creada en 2016, tiene entre sus objetivos fundamentales el reconocimiento de la investigación de excelencia que se está desarrollando en el ámbito agroalimentario, la promoción de la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector y clientes de la entidad financiera, y el impulso de la calidad y la innovación en el ámbito agroalimentario. AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank especializada en los sectores agrario y agroalimentario financia esta Cátedra de la Universitat de Lleida.

Agrobank, compromiso con el sector agrario español

La apuesta de AgroBank por el sector agroalimentario se ha visto reforzada tras un 2022 en el que se financiaron 29.479 millones de euros, un 95,6% más que en el ejercicio anterior. Esto pone de manifiesto el apoyo permanente de CaixaBank a un sector esencial como es el agroalimentario.

Todo ello es posible gracias a que cuenta con la red de oficinas más extensa de España, lo que la sitúa como la entidad financiera con mayor presencia en pequeños municipios, reforzando su compromiso social para el impulso de estas localidades, estando presente en el 95% de los municipios con menos de 5.000 habitantes, y en 483 de ellos como única entidad.

Además, la entidad tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la digitalización del sector, con el objetivo de impulsar su transformación. En este sentido, ha lanzado ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, un programa de aceleración de startups para el sector agroalimentario. Con esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con Innsomnia, la entidad se posiciona como el principal referente de startups para ofrecer al sector soluciones tecnológicas.