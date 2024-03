Un estudio detecta la pérdida de calidad del agua de los lagos de la Cordillera Cantábrica

Las aguas de los lagos de montaña de la Cordillera Cantábrica han perdido calidad en las últimas décadas a causa del calentamiento global y las acciones humanas como los cambios de uso del suelo y la actividad ganadera.

Así lo revela un estudio realizado por las universidades del País Vasco (UPV/EHU), Complutense de Madrid (UCM), Politécnica de Madrid (UPM), y de Alcalá.

El estudio refleja un aumento de la carga de nutrientes y la pérdida de oxígeno disuelto en esos lagos, lo que conlleva una pérdida de calidad de las aguas en esos valiosos ecosistemas, según ha informado este miércoles la UPV/EHU.

Estos resultados permiten comparar la magnitud de los cambios ambientales que se han producido durante una época histórica en relación con el actual cambio global, sus causas y sus consecuencias en los ecosistemas acuáticos de montaña, lo que constituye un avance científico muy significativo“, según han destacado los investigadores.

La investigación, publicada en Anthropocene, se ha llevado a cabo mediante el análisis de biomarcadores orgánicos en los sedimentos del fondo del Lago Isoba (León), que ha permitido identificar tanto su grado de preservación como el origen de los mismos.

A partir de ahí, se han reconstruido los principales cambios ambientales que se han producido en la región durante los últimos 550 años, que abarcan la Pequeña Edad de Hielo, periodo de enfriamiento global entre los siglos XVI y XIX, en respuesta a los cambios climáticos recientes y al impacto de las actividades humanas que se han desarrollado como ganadería, cambios en el uso del suelo y en la cubierta vegetal.

Durante la Pequeña Edad del Hielo se produjo un mayor aporte de plantas terrestres y poca degradación debido a las condiciones climáticas frías.

Por otra parte, desde 2006 la productividad del fitoplancton y la actividad microbiana han sido significativas, así como el aumento de estanoles de origen fecal (moléculas presentes en las heces de herbívoros).

Los investigadores han señalado que los resultados del estudio permiten evaluar el impacto de los cambios ligados a la actividad humana en los lagos de montaña, lo que proporciona criterios para una mejor ordenación del territorio y la conservación y restauración ecológica de los mismos.

Referencia: José E. Ortiz, Yolanda Sánchez-Palencia, Ignacio López-Cilla, César Morales-Molino, Jon Gardoki, Trinidad Torres, Mario Morellón Lipid biomarkers in high mountain lakes from the Cantabrian range (Northern Spain): Coupling the interplay between natural and anthropogenic drivers'. Revista Anthropocene, 2024 | DOI: 10.1016/j.ancene.2024.100431.