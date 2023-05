Detectan un nuevo marcador sanguíneo que indica el riesgo de recurrencia del ictus

La inflamación de la placa carotídea es un factor importante en el riesgo de ictus recurrente en pacientes con enfermedad arterial carotídea. Un estudio liderado por la investigadora del CIBERCV Vicenta Llorente, coordinadora del Grupo de Lípidos y Patología Cardiovascular del CSIC y por Sonia Benitez, investigadora del CIBERDEM del Grupo Bioquímica Cardiovascular del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau ha evaluado la eficacia del receptor lipoproteico de baja densidad soluble 1 (sLRP1) como indicador de la inflamación de la placa carotídea.

El estudio analizó datos de 64 pacientes adultos que habían presentado un accidente cerebrovascular recurrente isquémico en los últimos siete días y que presentaban al menos una placa aterosclerótica en la arteria carótida interna. El análisis mostró una asociación significativa entre los niveles de sLRP1 y la inflamación de la placa carotídea medida por FDG-PET. Además, se observó una relación directa entre los niveles de sLRP1 y el riesgo de recurrencia de ictus en estos pacientes.

La doctora Llorente explica que este marcador ha sido previamente asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y se ha demostrado su relación con la inflamación en la arteria coronaria y la extensión de la grasa epicárdica que afecta la función cardiaca. Este estudio aporta nuevas evidencias de que la proteína sLRP1 es también un indicador fiable de la inflamación de la placa carotídea, lo que permite prever la recurrencia del ictus en estos pacientes.

La investigación proporciona un enfoque innovador para evaluar la inflamación de la placa carotídea, que es más accesible que las técnicas de imagen y podría proporcionar una herramienta valiosa para integrar el riesgo tanto a nivel de eventos carotídeos como coronarios en pacientes con enfermedad cardiovascular.

