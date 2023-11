Descubren una de las causas de resistencia a la inmunoterapia del cáncer de pulmón más frecuente

Una investigación conjunta del Cima de la Universidad de Navarra y la Universidad de Yale (Estados Unidos), realizada en el marco del Centro de Investigación Biomédica en Red del Cáncer (Ciberonc), ha descubierto una de las causas de resistencia a la inmunoterapia del cáncer de pulmón. El estudio identifica una alteración genética que modifica el microambiente tumoral y reduce la respuesta al tratamiento en los pacientes con esta alteración.

El uso de inhibidores del punto de control inmunitario ha cambiado drásticamente el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Sin embargo, un número significativo de pacientes no responden adecuadamente a la inmunoterapia, por lo que es necesario profundizar en las causas que originan esta falta de respuesta.

“La ausencia del gen supresor de tumores PTEN se ha asociado con la resistencia a la inmunoterapia de algunos tipos de cáncer, como el melanoma y cáncer de próstata. En este trabajo demostramos que también afecta a la respuesta al tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico”, explica Alfonso Calvo, investigador del Programa de Tumores Sólidos del Cima de la Universidad de Navarra, integrada en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, investigador del Ciberonc (perteneciente al grupo de Luis Montuenga) y director del trabajo.

Microambiente tumoral

Según explica Fran Expósito, primer autor de la publicación y actual investigador postdoctoral en la Universidad de Yale, “este estudio confirma que la pérdida de PTEN se asocia con el establecimiento de un microambiente inmunosupresor que aumenta la infiltración de células T reguladoras y propicia la falta de respuesta a la terapia anti-PD-1”. Los resultados de este trabajo, realizado con muestras de pacientes y modelos animales de cáncer de pulmón, han protagonizado la portada de la revista Cancer Research.

“Gracias a estos datos, hemos desarrollado una estrategia terapéutica basada en la estimulación del sistema inmune innato que es capaz de curar el 100% de estos tumores resistentes a la inmunoterapia en un modelo animal”, apuntan los investigadores.

El siguiente paso es desarrollar más modelos de cáncer de pulmón con mutaciones en PTEN para determinar si esta terapia es tan efectiva en otros contextos tumorales y evaluar así la posibilidad de trasladarla al campo clínico.

