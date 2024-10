Los delfines ‘sonríen’ entre sí mientras juegan

Cuando juegan, los delfines hacen acrobacias, se persiguen o pelean, y es importante que estas actividades no se malinterpreten como algo agresivo. La literatura científica recoge datos sobre otros mamíferos que usan expresiones faciales para comunicar alegría, pero en mamíferos marinos no se había evaluado hasta ahora.

Una nueva investigación con delfines nariz de botella (Tursiops truncados) demuestra que usan la expresión facial de ‘boca abierta’, análoga a una sonrisa, para comunicarse durante el juego social.

“Es la primera vez que se estudian sistemáticamente las expresiones faciales en estos mamíferos”, apunta a la Agencia SINC la bióloga evolutiva Elisabetta Palagi de la Universidad de Pisa (Italia), autora principal del trabajo que publica la revista iScience.

Es la primera vez que se estudian sistemáticamente las expresiones faciales en estos mamíferos Elisabetta Palagi — Universidad de Pisa

Estos animales tienen esos gestos cuando están en el campo de visión de otro compañero de juego, y estos cuando perciben la ‘sonrisa’ responden de la misma manera en el 33 % de las veces, según las observaciones.

“Participar en juegos sociales requiere algunas habilidades comunicativas importantes, como el autocontrol y la lectura de señales visuales, especialmente cuando se mezclan acciones de comportamientos más agresivos. La clave para evitar que el juego se convierta en pelea es una comunicación bien afinada”, recalca la científica.

Animales en cautividad

Los investigadores observaron a estos animales en diferentes acuarios para saber cómo comunican visualmente su alegría. Para ellos, grabaron a delfines nariz de botella mientras jugaban en parejas y libremente con sus entrenadores humanos.

De esta forma, demostraron que usan con frecuencia la expresión de boca abierta cuando juegan con otros delfines, pero no con humanos o cuando juegan solos. Tan solo se registró un evento de boca abierta durante el juego solitario, a diferencia de las sesiones de juego social donde registraron un total de 1.288 eventos de boca abierta, en el 92 % de las sesiones de juego con delfines.

El gesto de la boca abierta probablemente evolucionó a partir de la acción de morder, rompiendo la secuencia de este acto solo para la ‘intención de morder’ sin contacto Elisabetta Palagi — Universidad de Pisa

“La ontogenia de Tinbergen ayuda a explicar cómo evolucionan las señales, donde los comportamientos funcionales se transforman en acciones exageradas para enviar un mensaje claro. Por ejemplo, el gesto de la boca abierta probablemente evolucionó a partir de la acción de morder, rompiendo la secuencia de este acto solo para la ‘intención de morder’ sin contacto”, dice la científica.

Los resultados también revelaron que los delfines eran más propensos a asumir la expresión de boca abierta cuando sus rostros estaban en el campo de visión de su compañero de juegos (en el 89 % de los casos), y cuando percibían esta ‘sonrisa’, el compañero de juegos se la devolvía el 33 % de las veces.

La importancia de la comunicación visual

Las señales de boca abierta y el mimetismo rápido aparecen en todo el árbol genealógico de los mamíferos, lo que sugiere que la comunicación visual ha desempeñado un papel crucial en la configuración de interacciones sociales complejas, no solo en los delfines sino en muchas especies a lo largo del tiempo.

Esta boca abierta y relajada, que se observa en los carnívoros sociales, en las caras de juego de los monos e incluso en la risa humana, es un signo universal de jugueteo Elisabetta Palagi

“Esta boca abierta y relajada, que se observa en los carnívoros sociales, en las caras de juego de los monos e incluso en la risa humana, es un signo universal de jugueteo, que ayuda a los animales (¡y a nosotros!) a señalar diversión, alegría y evitar conflictos”, afirma Palagi.

Los investigadores no registraron las señales acústicas de los delfines durante el tiempo de juego, por lo que creen que futuros trabajos deberían investigar el papel de las vocalizaciones y las señales táctiles durante las interacciones lúdicas.

Referencia: V. Maglieri et al – 'Smiling underwater: exploring playful signals and rapid mimicry in bottlenose dolphins'. Revista iScience, 2024 | DOI: 10.1016/j.isci.2024.110966.