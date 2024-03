UPL aconseja a Óscar Puente ser candidato socialista a la Junta y a Mañueco adelantar elecciones

“Aconsejaría que fuera Óscar Puente el candidato del PSOE y Alfonso Fernández Mañueco adelantara las elecciones. Sería interesante ver ese duelo”. Así lo afirmó hoy el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés y portavoz del grupo UPL-Soria ¡Ya! en las Cortes autonómicas, Luis Mariano Santos.

Sin embargo, Santos se mostró convencido de que no va a producirse un adelanto electoral en la Comunidad porque “aunque se comenta mucho” observa que “es bastante cobarde el señor Fernández Mañueco para plantear un adelanto de elecciones, porque nada le garantiza tener esa mayoría absoluta que puede perseguir y no parece ser muy hábil eliminar al único partido con el que habla. El único partido con el que se sienta a negociar y a hablar es con Vox, desde una posición de superioridad, que día sí día no salta con alguna ocurrencia y se lleva todos los golpes mientras él, como hizo con Igea, se esconde detrás del señor Gallardo y salvaguarda su figura política”.

El presidente de la Junta, añadió, “está muy cómodo con un socio tan dócil y, probablemente, tan necesitado como Vox, y cambiar ese escenario por otro que, cuando menos, es una incógnita, no parece fácil que pueda suceder”. “Igual el señor Feijóo les ha dicho que es hora de plantear cambio de gobierno en los sitios donde está Vox. Pero no creo que el PP sea tan valiente”, añadió.

Respecto al futuro de Luis Tudanca, preguntado al respecto, comentó que “es verdad que existe una pequeña crisis en el PSOE y nadie garantiza que sea el próximo candidato”. “No recuerdo cuándo Tudanca estuvo en horas altas en los últimos tiempos”, se limitó a asegurar.

En una comparecencia en la que estuvo acompañado de los procuradores autonómicos leonesistas Alicia Gallego y José Ramón García, también se refirió al PP en la provincia leonesa donde, a su juicio, existe “un vacío de poder”. “Cuando el PP acusa a UPL de pactar con el PSOE debería mirar por qué no encontramos nunca un interlocutor; ni en el Ayuntamiento ni en la Diputación. La relación PP-UPL está donde tiene que estar; que no hay prácticamente relación”, lamentó.

También reprochó al PP que haya incumplido el Pacto Antitransfuguismo para conseguir los gobiernos municipales de Villamañán y Encinedo. “Se ha hecho a través de la captación de un tránsfuga; entiendo que les da vergüenza y por eso se esconden y no dan la cara”, aseguró.

'No' total a los presupuestos de la Junta

Las declaraciones de Santos fueron en una rueda de prensa para anunciar que UPL presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta para este año diseñados por el Gobierno de PP y Vox, a punto de debatirse y aprobarse en las Cortes de Castilla y León, por ser “otra oportunidad perdida” para León y la Región Leonesa por falta de inversiones suficientes, lo que llamó “un escenario caótico”.

Además, tildó de “falacia” el habitual argumento, nuevamente repetido ahora, de que León encabeza la inversión por provincias, ya que “el centralismo” de Valladolid “se lleva ya el 50%” de partida, al beneficiarse de que la mitad del presupuesto total no aparece provincializado.

Santos aseguró que si el presidente “Mañueco no reconoce el problema” de León, el paro, la desindustralización, la despoblación o el empobrecimiento de la provincia, “difícilmente podrá poner la solución”. De rechazarse, como lógicamente es previsible, la enmienda a la ttalidad leonesista, su grupo ya trabaja en las enmiendas parciales que defenderá incluir en el Parlamento autonómico.

Entre las grandes lagunas presupuestarias, el portavoz mencionó los compromisos olvidados o escasamente presupuestados del instituto público nuevo para Villaquilambre; su centro de salud, como el de Sahagún, tras 20 años de compromisos, recordó; la autovía León-Braganza, que “ni presupuestan”, dejando “un papelón al alcalde de La Bañeza”, del PP; la radioterapia prometida en el Bierzo que continúa sin partida “mientras se incentiva una solución privada”; la ejecución el nuevo puente sobre el río Esla entre La Aldea del Puente y San Miguel de Escalada; o todo el déficit del sistema sanitario público.