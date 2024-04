El PSOE da seis meses a la Junta para salvar al leonés “de su desaparición” creando una Ley para ello

El Grupo Socialista en las Cortes autonómicas reclama a la Junta a que elabore y presente en un plazo máximo de seis meses un proyecto de Ley que permita salvar a la lengua leonesa “de su desaparición”, es decir, mediante su protección, promoción y uso, de acuerdo a lo recogido en el Estatuto de Autonomía y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Esta iniciativa, que se registra para su debate en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Parlamento autonómico, sigue la estela de otra proposición no de ley socialista que fue aprobada de forma unánime en 2010 pero que no se ha desarrollado, y similar a otras como la que Podemos instó en 2016 y que repitió años después.

Los procuradores socialistas por la provincia de León Yolanda Sacristán y Diego Moreno fueron los encargados de presentar hoy en una comparecencia en las Cortes esta iniciativa como, dijeron, una “llamada de auxilio” para exigir a la Junta que proteja la lengua leonesa como parte del patrimonio lingüístico de la Comunidad, como una lengua románica que ya sólo se conserva, según el texto del PSOE, en el norte y occidente de las provincias de León y Zamora.

En ese sentido, Yolanda Sacristán, portavoz adjunta del Grupo Socialista, señaló que “tristemente está al borde de la desaparición por la inacción y pasividad de la Junta”, por lo que subrayó la iniciativa pretende algo “tan sencillo” como que la Junta cumpla el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que señala -dijo- que el leonés debe ser objeto de “protección específica” por parte de las instituciones y que, además, se debe regular su uso y protección.

Nada de todo ello, denunció, se ha producido en lo que consideró el incumplimiento de la norma básica de la Comunidad, que el próximo martes, 23 de abril, celebra su festividad permitiendo cosas como ésta. “Su retroceso es imparable”, insistió la procuradora socialista, quien señaló que se calcula que a penas quedan unos 25.000 hablantes de la lengua leonesa, que señaló desde 2010 la Unesco considera en “peligro” en su Atlas de las Lenguas del mundo. 14 años más tarde, continuó, la Junta sigue “sin inmutarse”, esperando a su juicio que “desaparezca del todo para no tener que ocuparse de ello”.

Asimismo, argumentó que todas las comunidades autónomas con patrimonio lingüístico propio han regulado en una ley autonómica su protección, menos Castilla y León, y añadió que también estas autonomías han desarrollado medidas prácticas de protección, al tiempo que aseguran su enseñanza dentro del sistema educativo. En el caso de la Comunidad, Yolanda Sacristán y Diego Moreno explicaron que esto sólo ocurre con el gallego, que a su juicio no parece que vaya a desaparecer, mientras abandonan el leonés por alguna “razón desconocida”.

De la misma forma, los socialistas señalaron que los Presupuestos Generales de la Comunidad de los últimos años no han incorporado ninguna partida para su protección y reconocimiento, a pesar de las enmiendas de su grupo para la lengua leonesa. También, precisaron, las han propuesto para el proyecto de 2024 que se tramita en la Comisión de Economía y Hacienda esta semana, antes de llegar al pleno del 29 y 30 de abril.

“Absoluta emergencia”

De esta forma, Yolanda Sacristán apuntó que los socialistas exigen a la Junta que cumpla la ley y que lo haga “cuanto antes” porque en su opinión cada día que pasa, la lengua de los leoneses se acerca a su desaparición. Además, Diego Moreno señaló que está en una situación de “absoluta emergencia” y advirtió que la importancia del leonés trasciende a su uso cotidiano, porque también es un vehículo para la transmisión de tradiciones, historias y costumbres que podrían perderse.

Además, el parlamentario socialista indicó que el informe de un comité de expertos, que evaluó el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, ya expresó en 2012 su preocupación por el leonés y señaló que las autoridades autonómicas no habían adoptado medidas para su protección y promoción. “Ya no valen las excusas”, afirmó para exigir a la Junta que se tome “en serio” esta cuestión. De esta forma, avanzó que si la Junta no cumple las demandas del Grupo Socialista presentarán una proposición de Ley para forzar su tramitación.