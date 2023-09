Mañueco presume de que su Gobierno con Vox “ha derrotado al ruido del sanchismo” siendo “tranquilo, útil y eficaz”

El presidente del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presumido hoy de liderar un Gobierno “tranquilo, útil y eficaz”, que comparte con Vox en esta comunidad, y que a su juicio “ha derrotado al ruido del sanchismo” en un año electoral “intenso”, en el que la Junta, prosiguió, “asegura la estabilidad y la confianza”.

Así lo trasladó durante su participación en la apertura del curso político del PP de Burgos, en una comida popular en Modúbar de la Cuesta. Al respecto, Mañueco silenció las muchas polémicas surgidas en los últimos meses a través de declaraciones e iniciativas de sus socios de Gobierno, que han tenido que salir a acallar, y se ciñó a que él es una “persona de palabra”. Y puso como ejemplos la “bajada de impuestos y la fiscalidad más baja de la historia, el cheque-bebé, las ayudas a la hipotecas, la subida de becas, la bajada de tasas universitarias y la educación gratuita para niños de 1 a 3 años”.

También citó el “impulso a la actividad económica”, que se ha saldado, dijo, en que la Comunidad “está por encima de la media en crecimiento económico, producción industrial y exportaciones”. De hecho, profundizó sobre las ventas al exterior de las de tipo agroalimentario, que “por primera vez superan los 3.000 millones de euros, en un año de sequía”.

En relación con el empleo, recordó que Castilla y León encadena 28 meses de bajada de paro en la variación interanual“. ”Aquí se crea empleo y baja el paro“, exclamó, para continuar por su defensa de la ”calidad“ de los servicios públicos, después que el viernes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España reconociera a la Junta como uno de los mejores del país. ”Así llevamos una década“, expuso.

Mañueco insistió sobre una mensaje sobre el que reconoció que ha hecho “hincapié” en varias ocasiones: “Vamos a blindar por ley los servicios públicos. Hace dos años dije que no se cerraría ningún consultorio en los pueblos. He cumplido y me reafirmo. Vamos a blindar ese compromiso por ley, para que nadie, fuerza política u otra persona, por muy inteligente que se piense, pueda tomar esa decisión”.

En materia de igualad, ámbito en el que sus socios niegan la violencia machista, recordó que “no es negociable” para el Ejecutivo que preside y remarcó que en este año y medio de legislatura “no ha habido ni un paso atrás”.

También recordó que en la campaña electoral de aquellas Elecciones Autonómicas dijo que la cohesión territorial “no era negociable y no cedería a chantajes de ningún tipo para privilegiar a unos territorios, porque la integridad no es negociable”. “Hoy tenemos una Comunidad más fuerte, más atractiva y con un peso mayor en la defensa de la nación española. Eso dije, he cumplido, eso mantengo y así seguiremos, con el liderazgo en la Junta y en el PP”, espetó.

Balance electoral

El presidente del PP elogió, por otro lado, los resultados de su partido en las elecciones de mayo y julio en Burgos, donde “ha ganado por goleada”, con la recuperación de la Alcaldía de la capital, la mayoría absoluta en la Diputación Provincial, más de 200 alcaldías, dos diputados y tres senadores.

Pero tanto en la provincia como en la Comunidad, Mañueco consideró que “no ha sido suficiente” y “hay margen de mejora para el futuro y camino por recorrer”. “Somos un partido ganador, tenemos que llegar más lejos, reforzar la organización desde la unidad, ser capaces de conectar con más gente y sumar mayorías más amplias”, deseó.

Expuso que en campaña electoral dijo que “lideraría el triunfo y lo daría todo por vosotros para lograr una gran victoria, para ser, con Feijóo, el partido que abraza al centro, derecha e izquierda”. También recordó que Castilla y León sería “protagonista” y que “trabajando íbamos a ser más fuertes, imbatibles si había movilización”. “Y es lo que hemos hecho entre todos. Ser protagonistas de esa gran victoria desde Castilla y León”, afirmó.

A partir de ahora, continuó, “empieza la gestión en ayuntamientos y diputaciones, es el momento de demostrar que el PP cumple, que es eficaz y trabaja por el bienestar de las personas”. “La confianza en Burgos y Castilla y León hay que ganarla día a día, con hechos, con eficacia, como lo hacemos en el Gobierno de tantos ayuntamientos, de ocho diputaciones y en la Junta”, finalizó.

Contra la amnistía

En clave nacional, Fernández Mañueco tachó de “inaceptable” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “deje la puerta abierta a la amnistía y la autodeterminación” de Cataluña, en el marco del proceso negociador para el futuro Ejecutivo, y exigió “un portazo rotundo” a estas peticiones. “Desde aquí siempre alzaremos la voz para defender la nación española, los principios constituciones de libertad e igualdad y progresar en convivencia en todo el territorio”, exclamó.

Consideró que “ahora más nunca es más necesario seguir trabajando por las del PP, al lado de Alberto Núñez Feijóo”, al que comprometió el apoyo del PP regional este lunes en la Junta Directiva Nacional. “Le diremos que cuenta con nuestro apoyo para la investidura del 26 de septiembre. Ha dicho que no aceptará chantajes y es lo que le pedimos. Defensa de libertad e igualdad en toda España”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico, quien acusó a Sánchez de “retorcer el sistema para cambiar la Constitución por la puerta de atrás, debatiendo con unos pocos, que son los que quieren acabar con la nación española”.

Mañueco acusó al Gobierno central de ser “experto en generar división, con privilegios para algunos, una seña de identidad de Sánchez y sus socios radicales”. “Castilla y León”, prosiguió, “ha contribuido a lo largo de la historia, con esfuerzo y trabajo, a la construcción de España como nación; y lo seguiremos haciendo, con más protagonismo en los próximos años y sin escondernos. Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, pero también de ser españoles, que es lo que somos”, expuso, ante el aplauso generalizado de los presentes.