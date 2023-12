Castilla y León no aclara si asumiría la gestión de la antigua línea de Feve si el Gobierno ofrece Cercanías como a Cataluña

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, hace una semana que abrió la puerta a que el Gobierno pueda traspasar los servicios de Cercanías de Renfe a otras comunidades autónomas, además de a Cataluña, como se pactó con Junts para después formalizar el pacto de gobernabilidad que hace presidente al socialista Pedro Sánchez. Puente dio a conocer esa disposición en el marco de la III Jornada de movilidad sostenible organizada en el Palau Robert de Barcelona por Eldiario.es.

Sin embargo, a pesar de las críticas emitidas por el Gobierno del PP y Vox en Castilla y León, éstos no parecen a priori estar por la labor de recoger ese guante y asumir completamente las posibles competencias de cercanías ferroviarias. Así lo expresó este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández-Carriedo, al ser preguntado por la disposición muy en concreto de asumir la línea de la antigua Feve, es decir, el ferrocarril de ancho métrico que ahora gestiona Renfe. Una línea que hace las veces de cercanías entre León capital y Guardo, en Palencia, interconectando toda la montaña leonesa y palentina.

“Nuesto objetivo no es tener más y más competencias porque las tengan los demás”, resumió el portavoz, porque “nosotros gestionamos adecuadamente”. “Lo que me preocupa de ese acuerdo de Cercanías no es transferir la competencia sino que se el Gobierno ponga 6.000 millones de euros” para beneficiar Cataluña, cuando lo que Castilla y León sí es seguro que necesita son más inversiones, “demandas en término de ferrocarril, de infraestructuras, incluso por importes superiores”. Y en este sentido, se ciñó a la reciente carta enviada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente del Gobierno con un listado detallado por provincias de inversiones y servicios pendientes.

Pero respecto a asumir la antigua Feve, para cuyo funcionamiento por otra parte desde 1995 que la Junta aporta un dinero anual por mantenimiento de la línea León-Guardo, el portavoz echó balones fuera, reclamando esas inversiones para garantizar, dijo, “la igualdad del servicio, no quién presta el servicio”. Y recordó respecto a la línea de ancho métrico que en el precedente de que “si hay bonificaciones por los trenes que no cabían en los túneles (como ocurrió en Cantabria), no sé por qué a Castilla y León se le excluyó”.

Hay que recordar que en la Comunidad autónoma hay otro tramo, en este caso en las provincias de Valladolid y Palencia, con consideración de servicio de cercanías, como es el que une Valladolid capital con Medina del Campo por un lado y Palencia capital por otro, ambos operados por Renfe.